Nuova tribù indigena scoperta da un drone Video | Brasile | almeno 16 individui | ora

Tribunale di Bari - il ministero della Giustizia revoca l’ok alla Nuova sede : Il ministero della Giustizia ha revocato l’aggiudicazione della ricerca di mercato per l’individuazione di una sede per gli uffici giudiziari penali baresi in favore dell’immobile ex Inpdap in via Oberdan a Bari. Lo rende noto lo stesso dicastero di via Arenula. L’indagine era stata avviata il 25 maggio scorso dopo la dichiarazione di inagibilità per rischio crollo del PalaGiustizia di via Nazariantz, sede del Tribunale penale e della ...