NUOVA SICILAUTO NUOVO SPONSOR DI MAGLIA PER LA STAGIONE 2018 2019

trapaniok

: Nuova Sicilauto sponsor retromaglia per la stagione 2018/19 | Trapani Calcio | Sito Ufficiale - TrapaniCalcio : Nuova Sicilauto sponsor retromaglia per la stagione 2018/19 | Trapani Calcio | Sito Ufficiale - GiornaleLORA : Trapani, 22 agosto 2018 – Sarà Nuova Sicilauto il nuovo sponsor retromaglia del Trapani Calcio per la stagione spor… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Trapani, 23 agosto– Non solo unaizzazione, ma una vera e propria collaborazione per lasportiva. E' la filosofia che ha portato, concessionaria per ...