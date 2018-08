Nuova battaglia anticasta dei 5 Stelle | pignorare la diaria dei parlamentari

huffingtonpost

(Di giovedì 23 agosto 2018) Non c'è solo l'intervento sulle pensioni d'oro ad attendere la ripresa dei lavoridopo la pausa estiva. Nonostante il "pasticcio" sul provvedimento firmato da Lega e M5S, che nelle intenzioni aveva l'obiettivo di dare un taglio a quelle superiori ai 4 mila euro netti non giustificate dalla contribuzione previdenziale, i 5intendono portare avanti una. Ed hanno pronto un provvedimento per consentire il pignoramento e il sequestro dell'indennità e delladei membri del Parlamento."Non faremo un passo indietro finché pensioni d'oro e vitalizi sui deputati non saranno che un ricordo" continua a ripetere il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, scagliandosi contro i "nemici potenti che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini".Privilegi che non riguardano solo la "casta" ...