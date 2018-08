Nuoro | nel periodo estivo quasi 2mila contravvenzioni al codice della strada

Nuoro - cinghiali sulla strada : 2 incidente nella notte a Orotelli : Continuano gli incidenti stradali causato da animali vaganti. Ieri notte il conducente di una Volkswagen Golf, mentre percorreva la Statale 129 all’altezza del km 66 si è trovato davanti un cinghiale che circolava liberamente sulla sede stradale e non potendolo evitare, ha travolto l’animale. L’autista, per fortuna illeso, ha chiamato il 112 ed una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Ottana è intervenuta per i rilievi ...