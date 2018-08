Notte Taranta | Lp | pizzica in mio album

La Puglia per Genova : domani niente concerto per la Notte della Taranta né terra del mare a Bari Un minuto di silenzio a Lecce nel giorno ... : Festa del mare a Bari , niente spettacoli domani . niente concerto a Castrignano de'Greci nel sabato precedente il concerto ne della Notte della Taranta . Sempre nel Salerno, il sindaco di Lecce chiede ai concittadini di osservare un ...

Notte Taranta - al lavoro per mega palco : MELPIGNANO , LECCE, , 16 AGO - Sono iniziati i lavori di costruzione del maestoso palco sul quale saliranno gli artisti ospiti e l'Orchestra popolare La Notte della Taranta , il 25 agosto in occasione ...

La Notte della Taranta 2018/ Al via la vigilia di Ferragosto : mostre e musicisti tra Lecce e Melpignano : La Notte della Taranta 2018, al via la vigilia di Ferragosto, oggi 14 agosto: mostre e musicisti tra Lecce e Melpignano, tutte le informazioni utili per partecipare.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 06:14:00 GMT)