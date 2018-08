Note 9 non ha studiato per i test ma per fortuna non ne ha bisogno

Il piccolo dettaglio che rende il display di Note 9 unico non è nel pannello : ... il DxOMark degli schermi per capirci, come il migliore disponibile su smartphone al mondo. Quali sono le caratteristiche che gli hanno garantito questo primato? Il pannello utilizzato dall'azienda ...

Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei : Android 9 Pie arriva sotto forma di porting non ufficiale anche su Honor View 10, Huawei Mate 10 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, anche se c'è qualche imperfezione. L'articolo Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Samsung - così non va : sui “vecchi” Galaxy arrivano notifiche-spot su Note 9 : C'è poco di piacevole nel ricevere notifiche indesiderate, a maggior ragione quando sono a sfondo promozionale (cioè quasi sempre) L'articolo Samsung, così non va: sui “vecchi” Galaxy arrivano notifiche-spot su Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Editoriale – Ecco perché non passerò a Samsung Galaxy Note 9 (e non comprerò altro) : Samsung Galaxy Note 9 è realtà. Il racconto dei motivi per cui non sostituirò Note 8 con OnePlus 6, Huawei P20 Pro e neppure con Note 9 L'articolo Editoriale – Ecco perché non passerò a Samsung Galaxy Note 9 (e non comprerò altro) proviene da TuttoAndroid.

La S Pen - con Samsung Galaxy Note 9 - non è più un semplice pennino : Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato un'infografica dedicata a S Pen, soffermandosi su alcune delle feature innovative di questo accessorio L'articolo La S Pen, con Samsung Galaxy Note 9, non è più un semplice pennino proviene da TuttoAndroid.

Clamoroso : Fortnite per Android non sarà sul Play Store. E Samsung regalarebbe 15.000 V-Bucks con Galaxy Note 9 : Adesso è ufficiale: Fortnite per Android non sarà disponibile sul Google Play Store. La notizia ha del Clamoroso L'articolo Clamoroso: Fortnite per Android non sarà sul Play Store. E Samsung regalarebbe 15.000 V-Bucks con Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e - ahinoi - è arrivato il momento di parlare di prezzi : La distanza che ci separa dalla conoscenza di ogni dettaglio sul conto di Samsung Galaxy Note 9 non la si misura più in mesi, ma in giorni L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e, ahinoi, è arrivato il momento di parlare di prezzi proviene da TuttoAndroid.

Silvia vuole il poker tricolore sulle Note di Lennon : 'Imagine' accompagna la coreografia che propone la campionessa triestina Stibilj. Mercoledì la prova della Solo dance, venerdì la Coppia Danza con Andrea Bassi

Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti : eccolo in un primo video hands on : La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 9 è ormai dietro l’angolo e a confermare i vari rumor che ci hanno ormai svelato praticamente tutto […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti: eccolo in un primo video hands on proviene da TuttoAndroid.

Tablet - Notebook e non solo in offerta oggi su Lightinthebox : oggi su Lightnithebox sono di scena le offerte sui Tablet e sui notebook, senza scordare due dispositivi Xiaomi sempre molto richiesti. L'articolo Tablet, notebook e non solo in offerta oggi su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

L'Ama non c'è - la nuova video-parodia di Federico Saliola sulle Note del successo di Nek : ' Laura non c'è ' cantava Nek al festival di Sanremo nel 1997, più di venti anni fa. Oggi, invece, Federico Saliola attore e speaker radiofonico, proprio sulle note del successo sanremese si esibisce ...

Note in rifugio coi Kujacoustic e non solo : L'iniziativa è appoggiata da Libera, dal Consorzio Ctm Altromercato, dal Coordinamento Nazionale Rifugi e dalla Bottega del Mondo di Udine. Appuntamento nei seguenti rifugi: Calvi, Chiadinas, ...

Buone notizie sul Samsung Galaxy Note 9 : il prezzo non sarà esorbitante : Probabilmente non avremo brutte sorprese al momento dell'annuncio del prezzo del Samsung Galaxy Note 9, che dovrebbe mantenersi pressoché sugli standard del Note 8, nonostante il passaggio ai 128GB di memoria interna. Ci si aspettava che il prodotto potesse sforare il tetto dei 1000 euro, ed attestarsi come il modello più caro di sempre della serie Note, ma forse il colosso asiatico sorprenderà tutti, mantenendo lo stesso ...

Gli Imperdibili di eBay portano Galaxy Note 8 a 499€ - offerte Xiaomi e non solo : Scopriamo le offerte degli Imperdibili di eBay di questa settimana, che vedono Xiaomi, Samsung e Huawei tra i protagonisti: ecco i dispositivi Android in promozione. L'articolo Gli Imperdibili di eBay portano Galaxy Note 8 a 499€, offerte Xiaomi e non solo proviene da TuttoAndroid.