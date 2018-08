Non toccate mia figlia Su Rai 2 il film con Jordan Hinson oggi | 23 agosto 2018

Non toccatemi la cabina : E basta, su, le parole hanno un peso, evocano immagini e ricordi. Vidi dal buco della chiave di una cabina immaginaria al mare Marylin Monroe, Jane Mansfield, Raquel Welch, Edy Vessel e Hanna Rassmussen, quella da un milione di lire fotografata e rifotografata sull’Espresso degli anni Sessanta forma

Pensioni - Corte dei Conti stop "Non toccate la Fornero" Quota 100-Quota 41 in pericolo : "La correzione effettuata con legge Fornero sul fronte del sistema Pensionistico "è stata brusca; ma è la virulenza della crisi sovrana che l’ha imposta". E' quanto si legge nel Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti che sottolinea come, considerando "le evidenze di cui disponiamo, soprattutto di quelle in materia di proiezioni della spesa nel lungo periodo", ...

Bce : Non toccate la riforma Fornero : La possibile cancellazione delle riforme attuate, sulle pensioni in particolare, è un rischio che non bisogna correre, segnala Francoforte nel bollettino economico -

Non toccate le pensioni. La Bce avverte l'Italia e a Bruxelles dice : "Basta flessibilità in modo discrezionale" : In Italia il rischio di un dietrofront sulla riforma delle pensioni è "elevato". Lo sottolinea la Banca centrale europea nel bollettino economico. "In alcuni Paesi (per esempio Spagna e Italia) - si legge nel testo - sembra esserci un elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate".La Bce accende un faro anche sulla flessibilità, di cui l'Italia ha usufruito negli ultimi anni. "La ...

Il film da vedere oggi - sabato 16 giugno : Non toccate la mia casa [PRIMA TV] : Una giovane coppia si trasferisce in un’abitazione di periferia, ma una donna dall’oscuro passato non accetta di aver perso la “sua” casa all’asta ed escogiterà qualsiasi espediente pur di cacciare gli intrusi. Il film da vedere oggi, 16 giugno, è il thriller Non toccate la mia casa, prima tv Rai. film da vedere oggi, 16 giugno: Non toccate la mia casa, in prima tv su Rai 2 Se amate i gialli, il film suggerito per ...