No alle partite della Liga negli Stati Uniti | le squadre minacciano di

L'allenatore del Torino : "Di fronte a questa tragedia potevano essere fermate tutte le partite" : "Mi adeguo alla volontà della Lega calcio, ma di fronte a una tragedia di questo genere potevamo stare fermi tutti, non solo le partite con Samp e Genoa". L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, dice la sua sul mancato stop della prima giornata del campionato di calcio. "Con forte dolore - ha proseguito il tecnico granata - dobbiamo rispettare quello che dobbiamo fare, ma voglio fare le condoglianze a tutte famiglie colpite dalla ...

Coppa Italia - le partite di oggi. Risultati in diretta dalle 18 : Apre Chievo-Pescara alle 18 chiude Bologna-Padova alle 21. In campo anche Spal, Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Parma, Frosinone, Cagliari, Torino

Diretta/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : via alle prime partite! (Rogers cup - 10 agosto) : Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:22:00 GMT)

Finale – alle 17 sarà il momento di #FranciaCroazia.

Trigoria - El Shaarawy mattatore della partitella con un poker. Sono 9 gli assenti FOTO GalleRY VIDEO : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.40 - Termina l'allenamento del mattino. Alle 12.00 la conferenza stampa di Santon e Mirante. Ore 11.25 - Cambiano i giocatori nella linea difensiva : Florenzi, ...

Semifinali – alle 20 è tempo di Croazia-Inghilterra.

Semifinali – alle 20 è tempo di Francia-Belgio.

Gli ultimi verdetti - nei Gironi H (alle 16 : 00) e G (alle 20 : 00).

Tempo di verdetti nei Gironi C (alle 16 : 00) e D (alle 20 : 00).

Tempo di verdetti nei Gironi A (alle 16 : 00) e B (alle 20 : 00).

L'Inghilterra alle 14 per chiudere i conti nel girone.

Attesa per Germania-Svezia - in programma alle 20.

Torna in campo il Brasile alle 14.

