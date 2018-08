No a ricorso Entella | mancano motivazioni

Ripescaggi Serie B - respinto il ricorso dell’Entella : Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto relativo al ricorso presentato, in data 20 agosto u.s., da parte della Società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), pubblicata, nel solo dispositivo, il 9 agosto 2018, con il C.U. n. 00/CFA (2018/2019), che, rilevando il litisconsorzio necessario tra i ...

Respinto il ricorso dell'Entella e B a 19 squadre? Da Roma trapelano conferme : La Spezia - La prossima serie B potrebbe per la prima volta nella sua storia, disputarsi con 19 squadre quindi con il turno di riposo, mai avvenuto prima d'ora. La battaglia è in atto questo ...

Serie B : il Foggia non viene retrocesso - ma partirà da -15; l'Entella farà ricorso : Un'estate ricca di incertezza nel mondo del calcio italiano, caratterizzato come spesso accaduto nel recente passato da scandali ed udienze in aule di tribunale. A tenere banco i deferimenti formulati in via ufficiale dalla sezione del Tribunale Federale Nazionale alle societa' di Foggia, Parma, Cesena e Chievo Verona [VIDEO]. Nella mattinata di lunedì 2 luglio, attraverso una nota ufficiale della FIGC, è stato comunicato l'esito relativo al ...