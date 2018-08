Nizza | Balotelli | Ho scelto io di restare Ma grazie a Vieira

Calciomercato - Balotelli : 'Resto a Nizza? Decisione mia - ma 80% di merito a Vieira. Ho detto no alla Cina' : E' stato al centro di una vera e propria telenovela di mercato. alla fine, però, Mario Balotelli ha preso la sua Decisione: avanti con il Nizza, per il terzo anno consecutivo l'attaccante italiano ...

Balotelli resta al Nizza! Dai mancati allenamenti all’offerta del Marsiglia - il presidente svela : “ecco tutti i retroscena” : Dopo una lunga estate di mercato, Balotelli ha deciso di restare al Nizza: il presidente del club francese ha svelato tutti i retroscena della sua permanenza e delle situazioni verificatesi nei giorni scorsi Mario Balotelli ha deciso: niente Italia, niente Cina, niente coppe europee. Resterà al Nizza. Nella lunga estate di calciomercato, arrivata ormai agli sgoccioli, il nome di Balotelli è stato accostato a diverse squadre, pronte a ...

Calciomercato - Balotelli : il presidente del Nizza spiega perché è rimasto : Un'estate al centro del mercato, tra la trattativa con il Marsiglia andata avanti per settimane , e poi sfumata, e la decisione finale di proseguire al Nizza. La carriera di Mario Balotelli ripartirà ...

Nizza - il presidente : 'Vi spiego perché Balotelli è rimasto' : Nizza, Francia, - Per giorni ci si è chiesto: 'cosa ha convinto Mario Balotelli a restare al Nizza?'. La risposta è arrivata in mattinata dallo stesso presidente del club francese, Jean-Pierre Rivere ,...

Balotelli ancora al Nizza è un delitto : il ‘suicidio’ dei club italiani : E’ stata un’estate caldissima quella di calciomercato, è andata in archivio una delle sessioni più scoppiettanti di sempre, sono stati piazzati colpi incredibili tra tutti quelli di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Una trattativa invece non è andata in porto e rappresenta un ‘suicidio’ per i club italiani: il ritorno di Mario Balotelli. L’attaccante è reduce da una stagione entusiasmante, super prestazioni ...

E Balotelli resta al Nizza nella strana estate di Raiola : estate magra, molto magra a dire il vero per Mino Raiola e la sua scuderia che ha perso l'esponente di punta, Zlatan Ibrahimovic, ormai un ex a tutti gli effetti. Ieri si è arreso anche Mario ...

Mario Balotelli ha deciso : resta al Nizza : Roma, 21 ago., askanews, - Mario Balotelli resta al Nizza. L'attaccante della Nazionale ha deciso di restare con il club francese per il terzo anno consecutivo. La decisione è arrivata dopo le tante ...

Niente Marsiglia per Balotelli : Mario rimane al Nizza - l’annuncio ufficiale : Mario Balotelli è un giocatore del Nizza: Niente trasferimento al Marsiglia per l’attaccante italiano Mario Balotelli sa dove sarà il suo futuro: il calciatore italiano, dopo un periodo travagliato, può adesso dirsi ufficialmente, ancora, un calciatore del Nizza. Dopo le voci di un possibile trasferimento al Marsiglia, la squadra di Nizza ha fatto sapere, ieri sera, che SuperMario sarà ancora in Costa Azzurra. “Resa un po’ ...

Balotelli ha deciso di restare al Nizza : tutto chiarito con il club : L’Ultima stagione è stata molto importante per Balotelli ed il prossimo campionato si preannuncia ricco di soddisfazioni. SuperMario ha riconquistato la Nazionale e adesso non ha di certo intenzione di fermarsi. Nelle ultime settimane sono circolate tante voci sul futuro dell’attaccante ed anche su un possibile ritorno in Italia, dalla Fiorentina al Parma, fino ad arrivare al Sassuolo, nelle ultime ore è arrivata una decisione ...

Calciomercato - il Marsiglia accelera per Balotelli : già recapitata l’offerta al Nizza : L’avventura in Ligue 1 potrebbe proseguire per Balotelli, l’attaccante italiano è infatti vicino al trasferimento al Marsiglia Dopo essere stato vicino al ritorno in Italia, Mario Balotelli si prepara a lasciare il Nizza per trasferirsi al Marsiglia. Il mercato in Francia chiude il prossimo 31 agosto, quindi c’è tempo per definire l’operazione. Il club allenato da Garcia ha presentato un’offerta di cinque ...

Marsiglia - domani incontro col Nizza per Balotelli : Secondo quanto riferito da Sky Sport domani ci sarà un incontro tra il Nizza e il Marsiglia per Mario Balotelli , obiettivo da tempo della squadra allenata da Rudi Garcia .

Calciomercato - il Marsiglia si avvicina a Balotelli : programmato incontro col Nizza per chiudere : Balotelli-Nizza: l'addio è sempre più vicino. L'attaccante azzurro, a ormai poco dal termine del Calciomercato, è pronto a salutare il club della Costa Azzurra, da cui la separazione sembra ormai ...

Nizza - Vieira rassegnato : "Balotelli vuole andarsene". Spunta il Sassuolo : Il tecnico dei rossoneri pronto a salutare SuperMario. Su di lui il Marsiglia ma c'è una nuova pista italiana

Calciomercato Nizza - Vieira : 'Balotelli vuole andare via - il club farà di tutto per accontentarlo' : Il futuro di Mario Balotelli resta ancora tutto da decifrare, ma una cosa è certa: non sarà al Nizza . Dopo le dure parole di Vieira arrivate all'inizio del ritiro pre-campionato, l'attaccante ...