huffingtonpost

: Come funziona in #Svizzera il pagamento delle #autostrade? Si acquista un tagliando “vignetta” che si applica all’i… - carlosibilia : Come funziona in #Svizzera il pagamento delle #autostrade? Si acquista un tagliando “vignetta” che si applica all’i… - LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: 'Niente pagamento extra per il posto riservato, niente volo': EasyJet lascia a terra i passeggeri - tralepagine : RT @HuffPostItalia: 'Niente pagamento extra per il posto riservato, niente volo': EasyJet lascia a terra i passeggeri -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Ogni tanto, viaggiando in aereo, può capitare qualche spiacevole avventura. Lo sanno bene una dozzina di passeggeri che attendevano ilLuton-Inverness (Scozia) e che sono statiti a terra daperché non avevano pagato il supplementoper la scelta dei posti. A riportare la notizia è, in esclusiva, l'Independent. I passeggeri sarebbero poi stati imbarcati su unpiù piccolo.Secondo la ricostruzione,avrebbe offerto un risarcimento di sole 150 sterline alle persone non imbarcate. Le compagnie aeree sono obbligate a rispettare le norme sui diritti dei passeggeri aerei europei e offrire incentivi nel tentativo di persuaderli a prendere unsuccessivo.La policy della compagnia aerea prevede dire a terra le ultime persone a fare il check in, ad eccezione di quelle che hanno pagato in anticipo per riservare il. Ad ...