Nicole Kidman irriconoscibile sul set del suo nuovo film “Destroyer”

(Di giovedì 23 agosto 2018) Un’nei panni di una detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. È questa la prima immagine del thriller “Destroyer“, ilin cui è la protagonista: ambientato a Los Angeles, racconta la storia della detective Erin Bell che da giovane venne messa sotto copertura per indagare su una gang simile a un culto. Quando il leader della gang si rifà vivo tempo dopo, la donna dovrà tornare sul caso lasciato in sospeso anni prima, affrontando molti demoni del passato che pensava di aver sepolto. Per interpretare questo ruolo, laha dovuto affrontare un cambiamento drastico, stravolgendo il suo aspetto fisico più di quanto non avesse già fatto per diventare Virginia Woolf in The Hours.doveva rappresentare una donna di mezza età con evidenti segni del passato sul suo volto. Obiettivo raggiunto, come mostrano le ...