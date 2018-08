“Nessun indice della credibilità per gli utenti Facebook Il Washington Post ha sbagliato”

repubblica

: comunque imc è abbastanza variabile. tenete conto che io sono alta 1,68 e peso 49/50kg quindi per questo indice io… - heartaehyungie : comunque imc è abbastanza variabile. tenete conto che io sono alta 1,68 e peso 49/50kg quindi per questo indice io… - oldo_bis : RT @mariobianchi18: Il pirla: 'Abbiamo il più alto indice di gradimento mai avuto da nessun governo prima (risate please) ma alla ripresa i… - screzia : RT @mariobianchi18: Il pirla: 'Abbiamo il più alto indice di gradimento mai avuto da nessun governo prima (risate please) ma alla ripresa i… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il social network contesta l’articolo del quotidiano statunitense. Avrebbe male interpretato le parole di Tessa Lyons che per conto dell’azienda di Mark Zuckerberg si occupa di disinformazione fake news. L’di affidabilità in realtà esisterebbe, ma non è centralizzato,...