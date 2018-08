Nel 2050 l' India avrà 330 milioni di abitanti in più della Cina

L'Italia a rischio "ospizio" : 20 milioni di anziani Nel 2050 : In Italia c'è una bomba demografica che sta per scoppiare, con il rischio di far diventare la penisola un "ospizio disorganizzato". Nel 2050 , infatti, ci saranno due milioni e mezzo di italiani in meno e gli over 65, oggi un quarto della popolazione, diventeranno più di un terzo (20 milioni di persone, di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni).Questi sono alcuni dei dati emersi dalle proiezioni sociodemografiche e ...

Rinnovabili : Nel 2050 copriranno il 98% della produzione di elettricità in Italia e il 99% in Spagna : Il New Energy Outlook 2018 realizzato da Bloomberg, presentato nella sede Enel, ha rilevato che nel 2050 le Rinnovabili copriranno il 98% della produzione di elettricità in Italia e il 99% in Spagna: i due Paesi sono in testa rispetto al resto dell’Europa, che raggiungerà comunque l’87%, grazie a vento, sole e acqua. A livello mondiale le Rinnovabili dovrebbero coprire il 50% della produzione elettrica nel 2050. L'articolo ...