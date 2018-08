NCIS 16×01 | Vance sparito | Gibbs al comando

ilnotiziangolo

(Di giovedì 23 agosto 2018)16×01 trama e promo – Nella premiere della sedicesima stagione, il team dovrà fare i conti con l’assenza di. “Destiny’s Child” andrà in onda martedì, 25 settembre 2018, sulla CBS e ci svelerà che cosa è accaduto al direttore del Dipartimento. La trama di16×01 ci ha già svelato che saràad assumere iltotale in assenza del capo.16×01 trama e anticipazioni Il primo episodio ci mette in allarme: che cosa è successo a? Riuscire a trovarlo non sarà un’impresa semplice, visto che il Direttore sembra non aver lasciato alcuna traccia. Ad un mese di distanza dal suo rapimento,ha ormai preso il controllo del Dipartimento e continua la sua caccia. La squadra controlla ogni angolo del mondo pur di trovare, ma sembra che ogni pista sia destinata a cadere nel vuoto. LEGGI ANCHE16 ci ...