Nave Diciotti | sbarcati i 27 minori Salvini non molla | Mi arrestino

Migranti : minori scesi da Nave Diciotti : ANSA, - CATANIA, 23 AGO - Sono scesi tutti dalla nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, i minorenni che si trovavano a bordo dell'imbarcazione della Guardia costiera. In tutto si tratta di 27 ...

Migranti - al via a Catania sbarco minori da Nave Diciotti : Catania, 22 ago., askanews, - E' iniziato intorno alle 22.45 sul 'Molo di Levante' lo sbarco dei 29 minori Migranti, molti dei quali non accompagnati, da giorni a bordo della nave della Guardia ...

Diciotti - i minori scendono dalla Nave La Procura indaga per sequestro di persona : «Trattenimento illecito» : La Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione, intanto i minori sbarcano nottetempo dalla nave

Diciotti - si indaga per sequestro di persona. Sulla Nave è caos di poteri : Sull'imbarcazione a dettare ordini è il ministero dell'Economia o la Marina Militare, a seconda dei casi, cioè la Difesa. In più, se la Diciotti ha lo status di nave militare, gli ordini possono ...

Nave Diciotti - Salvini : "I 29 minori scendano. Fico faccia il suo lavoro che io faccio il mio" : Matteo Salvini ha tenuto una diretta Facebook questa sera, poco dopo le 19, che ha presentato scrivendo:"Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli Italiani, questo faccio da due mesi da quando sono ministro, questo continuerò a fare. 700.000 immigrati sbarcati coi governi di sinistra mi sembrano abbastanza! Vogliono processarmi o arrestarmi? facciano pure, io non sono solo. P.s. I buonisti di sinistra che vogliono i “porti aperti” a ...

Roberto Fico - presidente della Camera - sui migranti della Nave Diciotti : 'La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea - puo' ... : Il presidente della Camera Roberto Fico, ha rotto gli indugi ed è intervenuto sui cittadini stranieri a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania. E Fico, ha affermato : 'la giusta ...

Nave Diciotti - Salvini fa scendere i minori e attacca Fico : "Il ministro sono io" | La replica : "Eletto perché Stato difenda la dignità umana" : Mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della Nave Diciotti dei 177 migranti, duro botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e il presidente della Camera