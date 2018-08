Nave Diciotti | Salvini “a bordo migranti tutti illegali” Ultime notizie | sbarcati 27

Nave Diciotti - i minori lasciano il Porto di Catania scortati dalla Guardia di Finanza : Agenzia Vista, Catania, 23 agosto 2018 I minori della Nave Diciotti sbarcano e lasciano il Porto di Catania sotto la scorta della Guardia di Finanza / courtesy twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Diciotti - la Nave simbolo della guerra tra Italia e Unione Europea : Nel trattenere i migranti a bordo il Governo Italiano vuole far smuovere l'Unione Europea sul tema dell'accoglienza

Sul caso della Nave Diciotti è crisi : Mattarella in pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...

Nave Diciotti - Salvini : «A bordo sono tutti immigrati illegali - obiettivo è noway australiano» : «Il mio obiettivo è il noway australiano: nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L?Italia non è più...

Nave Diciotti - Salvini insiste : "Migranti illegali - non scende nessuno" : Il vicepremier non molla: "Fico? Fa l'esatto contrario degli altri grillini". E sfida la procura: "Mi indaghino pure, mi autodenuncio" Salvini: "Processate me. O cambiate ministro o cambiate Paese"

Nave Diciotti - Cacciari : "Mi vergogno di questo paese. Chi non si indigna è un pezzo di merda" : Massimo Cacciari è furioso. Durante il collegamento con In Onda, La7,, si lascia andare ad uno sfogo appassionato e senza freni quando viene intavolato il tema della gestione della Nave Diciotti da ...

Nave Diciotti - Salvini sfida Fico e Mattarella : «Se sconfessato - lascio» : Un nuovo scontro tra il Presidente Mattarella e il vicepremier Matteo Salvini. Il ministro degli Interni non ha alcuna intenzione di venire incontro alla richieste del Quirinale, ovvero di far...

DICIOTTI - SBARCATI 27 MINORI DALLA Nave/ Ultime notizie - proc. Agrigento : 'a bordo malati di scabbia' : NAVE DICIOTTI a Catania: Salvini blocca i 177 migranti a bordo. Pm Agrigento sale sulla NAVE, Saviano attacca Ministro 'sequestro di stato'.

Migranti : terzo giorno Diciotti a Catania - 150 ancora su Nave : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Salvini : sulla Nave Diciotti sono tutti illegali - : Ancora incerto lo scenario per i 148 Migranti rimasti a bordo . Il ministro dell'Interno sulla polemica con Fico: fa il contrario del M5s, problema loro. Il procuratore di Agrigento in visita sull'...

Nave Diciotti - il procuratore di Agrigento Patronaggio : "A bordo ho trovato una realtà devastante" : Alla magistratura la valutazione giuridica" "La politica e l'alta amministrazione - afferma in merito all'intrasigenza del Viminale - sono libere di prendere le scelte che ritengono opportune. Alla ...

Diciotti - Nave bloccata a Catania per terzo giorno. Salvini : “Non temo intervento del Colle. Fico? Fa il contrario del M5s” : terzo giorno bloccata al porto di Catania: la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha attraccato in Sicilia ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati. Chi si oppone pubblicamente all’accoglienza e alla gestione delle persone in arrivo dalla Libia è il ministro dell’Interno Matteo ...