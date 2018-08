: Pare che per la nave Diciotti, ferma a Catania, la Procura stia indagando “ignoti” per “trattenimento illecito” e s… - matteosalvinimi : Pare che per la nave Diciotti, ferma a Catania, la Procura stia indagando “ignoti” per “trattenimento illecito” e s… - davidefaraone : Sulla nave #Diciotti non si può né salire né scendere. Uomini dell’equipaggio, militari italiani e migranti sono so… - sebmessina1 : Quando @matteosalvinimi sfida i giudici dicendo “processatemi” per la nave #Diciotti sta solo affermando per la se… -

"Il sultano ministro dell'Interno ha deciso di giocarsi il terzo tempo della sua propaganda sulla pelle delle persone". Così Martina, segretario Pd sullacon a bordo i migranti ai quali il ministro Salvini nega lo sbarco. Salvini "ponga fine a questo abuso di potere. La legge è uguale per tutti", dice l'ex premier Gentiloni. E Bernini, capogruppo FI al Senato, sulla minaccia di Di Maio di non pagare i contributi alla Ue, dice: "Per quanto tempo ancora l'Italia dovrà essere governata da questi improbabili leaderini?".(Di giovedì 23 agosto 2018)