Nave Diciotti | manifestazione di solidarietà ai migranti

Diciotti - cresce la protesta a Catania : i manifestanti tentano di avvicinarsi alla Nave : Al porto diversi parlamentari e molti militanti. Il corteo cerca di aggirare il cordone cantando Bella ciao. Forza Nuova annuncia un presidio

Nave Diciotti - Fava : “Salvini parla di palestrati? Salga a bordo - parli con loro e senta le loro storie” : “Il ministro dell’Interno, che parla di ‘palestrati’, dovrebbe venire qui, salire a bordo, interrompere le sue vacanze, misurare il grado muscolare di questi migranti e farsi raccontare le loro storie: parlare con una ragazza che gli racconterebbe, mostrandogli le ferite, di due anni trascorsi a essere venduta da un clan all’altro in Libia, e naturalmente violentata a ogni passaggio di proprietà fino a quando ha ...

Dalla Nave Diciotti scesi solo i bambini. Salvini : Non temo Colle - coscienza a posto : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti resta in primo piano e rischia ancora di provocare una potenziale crisi di Governo , nonostante la mano tesa di Salvini al Premier Conte e l'alacre lavoro dei "...

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Scesi i minori dalla Nave Diciotti : Il ministro degli Interni tira dritto sulla vicenda della Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Claudio Fava a bordo della Nave Diciotti in visita ai migranti : Catania, askanews, - Il presidente della commissione regionale siciliana antimafia, Claudio Fava è salito a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti ormeggiata da quattro giorni al molo di ...

Una Nave carica di migranti supera i confini. Il messaggio del comandante della Diciotti a Salvini : Sul caso della nave Diciotti si sono espressi un po' tutti. Dai magistrati, che indagano per sequestro di persona; a Roberto Saviano, che sulla stessa linea ha parlato di "sequestro plurimo di Stato"; passando per la politica, con lo scontro istituzionale tra il ministro dell'interno Salvini, il Colle e l'Europa.Ma il commento forse più significativo è quello del comandante della Diciotti, Massimo Kothmeir, che non ha bisogno di ...

Migranti : protesta davanti a Nave Diciotti - "ministri assassini" : Un centinaio di aderenti alla Rete Antirazzista catanese e ad altre associazioni hanno manifestato davanti al cordone di poliziotti attorno all'area di accesso al Molo di Levante di Catania, dov'è ormeggiata la nave Diciotti della Guardia costiera con 150 Migranti a bordo, in attesa di sbarco. "Minniti, Di Maio, Matteo Salvini siete solo degli assassini" è uno degli slogan ...

Salvini sul caso Diciotti : “Tutti illegali sulla Nave - non temo nessuno! Voglio il modello australiano!” : Diciotti, Salvini: “Per migranti illegali seguo il modello australiano, non temo assolutamente nulla, ho la coscienza a posto” “Il mio obiettivo è il No Way australiano. sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Con la mia autorizzazione non scende nessuno”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, spiegando: “Con Di Maio lavoro ...

Diciotti - la solidarietà del Lazio : "Pronti ad accogliere i minorenni della Nave" : Il garante per l'Infanzia Jacopo Marzetti garantisce: "Diverse famiglie romane si sono fatte avanti, vogliamo prenderci carico di questa responsabilità" per ospitare i 27 migranti sotto ai 18 anni fatti sbarcare nelle ultime ore dalla nave bloccata nel porto di Catania

La Chiesa di Catania chiede lo sbarco di tutti i migranti della Nave Diciotti : Il problema si pone su un altro livello: è un fenomeno che è in atto in tutto il mondo, non possiamo dominarlo, ma orientarlo. La Chiesa fa la sua parte, ma poi il problema tocca alla politica e lì c'...

Governo - nuovo scontro M5s-Lega/ Caso Nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Nave Diciotti - i minori lasciano il Porto di Catania scortati dalla Guardia di Finanza : Agenzia Vista, Catania, 23 agosto 2018 I minori della Nave Diciotti sbarcano e lasciano il Porto di Catania sotto la scorta della Guardia di Finanza / courtesy twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Diciotti - la Nave simbolo della guerra tra Italia e Unione Europea : Nel trattenere i migranti a bordo il Governo Italiano vuole far smuovere l'Unione Europea sul tema dell'accoglienza

Nave Diciotti - Salvini “a bordo migranti tutti illegali”/ Ultime notizie - sbarcati 27 minori : “serve No Way” : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". sbarcati i minori(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:33:00 GMT)