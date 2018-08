Nave Diciotti | il procuratore di Agrigento Patronaggio | A bordo ho trovato una

Diciotti - Nave bloccata a Catania per terzo giorno. Salvini : “Non temo intervento del Colle. Fico? Fa il contrario del M5s” : terzo giorno bloccata al porto di Catania: la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha attraccato in Sicilia ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati. Chi si oppone pubblicamente all’accoglienza e alla gestione delle persone in arrivo dalla Libia è il ministro dell’Interno Matteo ...

Nave Diciotti - sbarcati a Catania 27 minori non accompagnati. Accolti da Cri e Save the children : sbarcati ieri sera a Catania i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della Nave della Guardia costiera Diciotti: Accolti, fra gli altri, dalla Croce rossa e dalla ong Save the children, sono stati poi accompagnati in strutture di accoglienza. L'articolo Nave Diciotti, sbarcati a Catania 27 minori non accompagnati. Accolti da Cri e Save the children proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nave Diciotti - Salvini : «A bordo sono tutti immigrati illegali - obiettivo è "no way" australiano» : «Il mio obiettivo è il noway australiano: nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L?Italia non è più...

Nave Diciotti - Cacciari : “Mi vergogno di questo paese. Chi non si indigna è un pezzo di merda” : Massimo Cacciari è furioso. Durante il collegamento con In Onda (La7), si lascia andare ad uno sfogo appassionato e senza freni quando viene intavolato il tema della gestione della Nave Diciotti da parte del governo e del ministro dell’Interno Matteo Salvini in particolare. “Mi vergogno di questo paese di questa Europa. E uno che non si indigna della situazione in cui ci troviamo secondo me è un pezzo di merda” L'articolo Nave ...

Nave Diciotti - Salvini : "Processate me. Cambia l'Italia o il ministro" : Fico: "Le persone devono sbarcare". La replica del vicepremier: "Fai il tuo mestiere". E sfida procura, premier e Capo dello Stato Nave Diciotti, sbarcati i minori. Indagine per sequestro di persona

Matteo Salvini sul caso della Nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Nave Diciotti - arancini per i migranti. Nuova manifestazione al porto di Catania : “Sbarchino subito - siamo una città aperta” : “Noi Catanesi compreremo subito 177 arancini e andremo tutti insieme al porto… ad accogliere. Tutti pronti!”. E’ l’iniziativa di un gruppo di artisti catanesi che giovedì sera hanno invitato i concittadini a presentarsi in porto di Catania per compiere un gesto di accoglienza ai 177 migranti da lunedì sera a bordo della Nave Diciotti della Guardia costiera, in attesa dell’autorizzazione allo sbarco. A loro ...

Nave Diciotti - Salvini sfida Mattarella : «Se sconfessato - lascio» : di Alberto Gentili Già quaranta giorni fa, quando Matteo Salvini prese in ostaggio nel porto di Trapani la Diciotti, Sergio Mattarella si fece sentire. Era il 13 luglio e il Presidente chiese al ...

Nave Diciotti - Saviano contro Salvini : “Un atto criminale. Il ministro agisce in maniera eversiva” : “Salvini prima o poi raggiungerà la consapevolezza di essere un ministro e che bisogna smettere di essere pagliacci e diventare persone responsabili”. Non si fa attendere la replica di Roberto Saviano a Matteo Salvini. Lo scrittore e giornalista risponde al ministro dell’Interno e lo fa da Riace dove ieri si è recato per incontrare il sindaco Mimmo Lucano. Al termine dell’incontro, Saviano commenta anche la notizia che la Procura di Agrigento ha ...

Sbarcati i minori dalla Nave Diciotti : Palermo, 23 ago., Adnkronos, - Sono stati Sbarcati nella notte i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera. Dopo una lunga giornata ...

Nave Diciotti - Salvini sfida Mattarella : «Se sconfessato - lascio» : Già quaranta giorni fa, quando Matteo Salvini prese in ostaggio nel porto di Trapani la Diciotti, Sergio Mattarella si fece sentire. Era il 13 luglio e il Presidente chiese al premier Giuseppe Conte...

Sbarcati i minori dalla Nave Diciotti : Sono stati Sbarcati nella notte i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera. Dopo una lunga giornata di pressioni e appelli, il ...

Nave Diciotti - sbarcati i 27 minori Salvini non molla : "Mi arrestino" : Sono stati sbarcati nella notte i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della Nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera. Dopo una lunga giornata di pressioni e appelli Segui su affaritaliani.it

Migranti : minori scesi da Nave Diciotti : ANSA, - CATANIA, 23 AGO - Sono scesi tutti dalla nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, i minorenni che si trovavano a bordo dell'imbarcazione della Guardia costiera. In tutto si tratta di 27 ...