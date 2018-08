Scabbia sulla Diciotti / Ultime notizie - video : il Garante - "Diversi casi sulla Nave" : Scabbia sulla Diciotti, Ultime notizie: video. Il Garante ha sottolineato come siano presenti diversi casi della patologia sopra alla nave al centro della polemica in queste ore. (Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:31:00 GMT)

Nave Diciotti - opposizioni all'attacco : 22.22 "Il sultano ministro dell'Interno ha deciso di giocarsi il terzo tempo della sua propaganda sulla pelle delle persone". Così Martina, segretario Pd sulla Diciotti con a bordo i migranti ai quali il ministro Salvini nega lo sbarco. Salvini "ponga fine a questo abuso di potere. La legge è uguale per tutti", dice l'ex premier Gentiloni. E Bernini, capogruppo FI al Senato, sulla minaccia di Di Maio di non pagare i contributi alla Ue, dice: ...

Nave Diciotti - Di Maio : 'Ue decida o stop ai contributi' | : A bordo ci sono 150 migranti, soprattutto eritrei. Salvini: "Sono tutti illegali". Garante detenuti: "Gravi violazioni a bordo". Solidarietà al porto: manifestanti cantano Bella Ciao

"Diciotti? E' una Nave carica di ragazzini" : Roma, 23 ago. , AdnKronos, - Nei loro occhi c'è la speranza e una sola domanda: perché. "Dal ponte vedono la possibilità di un futuro a terra e si chiedono per quale motivo ancora non li abbiano fatti ...

Immigrati - Nave Diciotti : Sergio Mattarella pronto a ordinare sbarco : L'altra volta era intervenuto il premier Giuseppe Conte , ma si disse che dietro c'era la mano del Quirinale. Questa volta Conte ha riaffermato la linea della durezza e Luigi Di Maio ha anche ...

Nave Diciotti - Luigi Di Maio : 'L'Europa decida entro domani o stop ai contributi dall'Italia' : Era strano che nessuno, nel Movimento 5 Stelle , ieri si fosse schierato a favore di Roberto fico, che aveva lanciato un appello per lo sbarco degli immigrati della Nave Diciotti, ancorata nel porto ...

Nave Diciotti - perché le istituzioni Ue non c'entrano nulla" : A partire da quei 12 paesi che proprio la Commissione Ue ha convocato per venerdi' 24 agosto a Bruxelles e che avevano raggiunto un'intesa , politica, lo ribadiamo, quando si è trattato di ripartire ...

Diciotti - Nave 'prigioniera' da 3 giorni a Catania col suo carico di disperati : Problemi di salute e disagi per il maltempo per i 150 migranti ancora a bordo della nave. Irritazione della Guardia Costiera per le indicazioni non ufficiali e contraddittorie dei due ministeri ...

Nave Diciotti - "contatti tra Paesi Ue" : 20.07 "Ci sono contatti fra alcuni Paesi Ue" per l'accoglienza dei migranti della Diciotti. E' quanto riporta l'agenzia Ansa citando fonti vicine alla Cancelleria tedesca. "Su questa questione alcuni Paesi sono in contatto al momento, ma il processo di decisione non possiamo anticiparlo", ha detto un portavoce tedesco, che ha anche glissato sull'eventualità che sia proprio la Germania uno dei Paesi che potrebbero dare disponibilità ad ...

Nave Diciotti - il comandante : 'Gli ordini ci arrivano su Facebook' : Autorizzazioni e divieti tramite Facebook: lo ha detto al deputato di Più Europa Riccardo Magi il comandante della Nave Diciotti, ancorata davanti al porto di Catania ma senza autorizzazione allo ...

Giorgia Meloni - sul blocco della Nave Diciotti sostegno a Salvini : 'Lo indagano perché difende le frontiere' : Giorgia Meloni si è schierata al fianco di Matteo Salvini sul blocco della nave Diciotti nel porto di Catania. La nave della Guardia Costiera ha ancora a bordo 150 persone, dopo aver fatto sbarcare ...

Nave Diciotti - Di Maio : «Se Ue non interviene tagliamo 20 miliardi di contributi» : Aut Aut di Luigi Di Maio sol caso della Nave Diciotti, ancorata davanti a Catania. Dopo che nella serata di ieri Salvini aveva dato l'ok allo sbarco dei 27 minori a bordo, Di Maio parla di...

Diciotti - Garante detenuti : "Sulla Nave molti casi di scabbia" : Catania,, askanews, - "Abbiamo trovato quello che pensavamo di trovare, ovvero delle persone private della libertà, senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi una violazione. Abbiamo ...