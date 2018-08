Napoli-Milan | le probabili formazioni

Milan - due “nuovi” in campo a Napoli ma c’è ancora un dubbio… : Milan pronto per la trasferta di Napoli che inaugurerà il campionato dei rossoneri dopo il rinvio della gara contro il Genoa Il Milan prepara la delicata sfida contro il Napoli di sabato sera. Di certo Gattuso avrebbe preferito testare la squadra in un incontro differente in casa contro il Genoa, ma il crollo del ponte Morandi ha negato ai rossoneri questa possibilità. Adesso l’esordio sarà contro il Napoli dell’ex Ancelotti, ...

Napoli - Ancelotti pensa a Maksimovic per la sfida contro il Milan : Nikola Maksimovic può insidiare Raul Albiol per un posto da titolare nella gara contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport , Carlo Ancelotti sta valutando l'idea di schierare titolare l'ex Torino. Per la porta Karnezis resta favorito ma Ospina sembra convincere dopo le prime sedute di allenamento.

Serie A - arbitri seconda giornata : Irrati per Juve-Lazio - Napoli-Milan a Valeri : Massimiliano Irrati di Pistoia è l'arbitro designato a dirigere Juventus-Lazio , anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A in programma sabato 25 agosto alle 18. Partita di grande ...

Napoli-Milan - precedenti e statistiche : le due squadre sempre in gol da 9 anni : Sabato sera si giocherà Napoli-Milan, considerato il big match della seconda giornata di Serie A. A differenza degli azzurri, per i rossoneri si tratterà del debutto stagionale. Dopo il rinvio della partita contro il Genoa, infatti, la squadra allenata da Gattuso farà il suo esordio nella complicata trasferta del San Paolo. precedenti e statistiche Napoli-Milan Da ben otto anni il Milan non batte il Napoli al San Paolo. L’ultimo successo ...

Il Napoli blinda Callejon : dall'interesse del Milan al nuovo contratto - le ultime : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , il patron Aurelio De Laurentiis - che ha più volte dichiarato incedibile Callejon - incontrerà l'entourage del calciatore per trovare l'intesa.

Napoli-Milan - seconda giornata Serie A : data - programma - orari e tv. Come seguire la partita : c’è la diretta su Dazn! : Sabato 25 agosto si giocherà Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Paolo andrà in scena una partita molto accesa e particolarmente sentita tra le due squadre, ricca davvero di tanti significati e che potrebbe avere già una certa importanza in ottica campionato. Questa è la sfida degli ex: Carlo Ancelotti ora siede sulla panchina dei partenopei dopo aver vinto tutto con i rossoneri, Gonzalo ...

Milan - le mosse di Gattuso contro il Napoli : sciolti gli ultimi dubbi : Si avvicina sempre di più l’esordio nel Milan nella gara di campionato, partita difficilissima per i rossoneri contro il Napoli di Carlo Ancelotti, reduce dal blitz sul campo della Lazio. Idee chiare per l’allenatore rossonero che ha sciolto l’ultimo dubbio, al centro della difesa con Romagnoli ci sarà Musacchio, solo panchina per l’ex Juventus Caldara. Decisione importante anche tra i pali, ci sarà Donnarumma e non ...

Dove vedere Napoli-Milan : diretta tv solo su Dazn o anche su Sky? : Prima in campionato per il Milan allenato da Rino Gattuso, che dopo il rinvio della partita contro il Genoa (che sarà recuperata mercoledì 31 ottobre) si appresta ad esordire contro il Napoli allo stadio ‘San Paolo’. Il calcio d’inizio della sfida è previsto alle ore 20.30 di sabato 25 agosto. Il match tra le due squadre sarà uno dei due anticipi della 2^ giornata di Serie A. diretta tv Napoli-Milan: ecco Dove guardare ...

Biglietti Napoli-Milan (25 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Sabato 25 agosto (ore 20.30) si giocherà Napoli-Milan, big match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Paolo: i partenopei si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Lazio a domicilio e vogliono proseguire al meglio la propria rincorsa verso il sogno tricolore, i rossoneri faranno invece il proprio debutto in campionato visto che lo scorso weekend non sono scesi ...

Pepe Reina aiuta il ‘suo’… Napoli : sui social l’indizio che tradisce i piani del Milan di Gattuso [FOTO] : Durante il video che Pepe Reina ha girato con un ignaro Samu Castillejo, il portiere ha filmato uno schermo con sopra il possibile schema tattico del Milan. Un valido aiuto per il ‘suo’ ex Napoli Scherzare troppo con i social a volte potrebbe costar caro, specie se gli smartphone vengono usati negli spogliatoi. Potrebbe scoprirlo a sue spese Pepe Reina che, mentre girava un video nei confronti di un ignaro Samu Castillejo, ha ...