Napoli | Ancelotti | ' Qui per portare il club sul gradino più alto'

Napoli - Ancelotti non ha paura della Juve : “noi sul gradino più alto” : Il Napoli non ha paura della Juventus e di Cristiano Ronaldo, parola di Carlo Ancelotti che punta ad obiettivi molto importanti. Ecco l’intervista del tecnico a DAZN: “Venire a Napoli è stata una scelta dettata dalla volontà di tornare in Italia. In secondo luogo mi ha convinto il progetto della società. La squadra ha tanta qualità, non ha raggiunto il gradino più alto, ma vi è molto vicina. Spero con le mie capacità di ...

Napoli - Mario Rui : 'Milan più forte dello scorso anno. Con Ancelotti speriamo di migliorare ancora' : Quest'anno è cominciato in scia con il precedente. Il suo compito è sempre quello di non far rimpiangere Faouzi Ghoulam, ancora indisponibile per i problemi al ginocchio. Così come con Sarri, anche ...

Napoli - Mario Rui : "Con Ancelotti possiamo fare ancora meglio dell'anno scorso. CR7 - proveremo a batterti" : Il terzino sul tecnico azzurro: "E' una persona umile che ci trasmette grande serenità". Su Reina: "Che emozione incontrarlo, è come un papà"

Napoli - Ancelotti pensa a Maksimovic per la sfida contro il Milan : Nikola Maksimovic può insidiare Raul Albiol per un posto da titolare nella gara contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport , Carlo Ancelotti sta valutando l'idea di schierare titolare l'ex Torino. Per la porta Karnezis resta favorito ma Ospina sembra convincere dopo le prime sedute di allenamento.

Napoli - Mario Rui è sicuro : 'Con Ancelotti meglio dell'anno scorso' : 'L'anno scorso non abbiamo vinto il campionato ma ci siamo andati vicini e ora vogliamo migliorare. Speriamo di continuare a crescere e se continuiamo così possiamo fare ancora meglio'. Lo ha detto il ...

Napoli - per Ancelotti pizza nel cuore della città : Carlo è già di casa : Un pasto conviviale andato in scena alla "Concettina ai tre santi", ennesimo segnale della sintonia tra il nuovo allenatore azzurro e il mondo napoletano . Dalla società alla tifoseria, la dolce ...

Roma e Napoli - è qui lo spettacolo : indicazioni chiare dopo la prima giornata - Di Francesco e Ancelotti per distacco i migliori allenatori del campionato : E’ andata in scena la prima giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano è iniziato con il botto e già si può pensare ad un primo bilancio. La Juventus ha conquistato tre punti ma con grande sofferenza nella trasferta contro il Chievo, squadra non irresistibile e reduce dal caos estivo dovuto alla plusvalenze fittizie, la prestazione dei bianconeri non ha convinto, da salvare solo il risultato. In attesa di vedere ...

Ancelotti - l'ex collaboratore : 'Il Napoli mi ricorda il nostro PSG' : Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport Come giudica il 'primo' Napoli del suo amico Ancelotti? "Ho visto che Carlo ha provato a dare la sua impronta con attenzione, senza spingere il piede sull'acceleratore. Lasciando intatte le ...

Napoli - Ancelotti guarda al Milan. Squadra che vince non si cambia? : Nel solco della continuità, Carlo Ancelotti sta dando la sua impronta al Napoli. Ricerca l'equilibrio, dentro e fuori dal campo, l'ex tecnico del Bayern perché c'è da combattere lo scetticismo che ...

