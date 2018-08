Musica Insieme Panicale et rapida aqua | viaggio nell' universo

POOH 50 - L'ULTIMA NOTTE INSIEME/ La reunion (in replica) di cinque stelle della Musica italiana : 5 punte per un'unica stella, 5 stelle per un solo universo: è l'universo dei POOH, che hanno letteralmente creato un cosmo. Attorno – se possibile – vi orbitano più di 100mila satelliti.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:07:00 GMT)

"Music Camp" - un'intera settimana di Musica d'insieme e lezioni individuali a Fossano : Il Music Camp diventa maggiorenne: la Fondazione Fossano musica, in provincia di Cuneo, presenta la sua diciottesima edizione, in programma dal 30 luglio al 4 agosto. un'intera settimana estiva ...

Liam 'corteggia' Noel per una reunion - i fratelli Gallagher di nuovo insieme? - Musica - Spettacoli : Non solo lo perdona, ma gli dice pure: 'Rimettiamo insieme i grandi Oasis e smettiamola di cazzeggiare'. Dei due fratelli Gallagher , questa volta è Liam a far fare un sussulto ai fan che da anni ...

Spotify non eliminerà più la Musica scaricata in memoria insieme alla cache : Quella introdotta da Spotify è una di quelle piccolezze che possono cambiare molto. Quante volte avete beccato l'app gravare oltremodo sulla memoria? L'articolo Spotify non eliminerà più la musica scaricata in memoria insieme alla cache proviene da TuttoAndroid.