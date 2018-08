Musica A settembre ripartono i corsi e l' apertura degli spazi a Casa della Musica e

Teatro - danza - Musica : il festival multidisciplinare 'Approdi' torna dal 25 agosto al 9 settembre : Negli ultimi anni si sono dedicati prevalentemente alla creazione ed esecuzione live di musiche per spettacoli teatrali, performance poetiche/letterarie, tappeti sonori per performance audio/visive. ...

30 e 31 agosto e 1°settembre 2018 a Suna : festa con la Pesciolata di fine Estate - con Musica - buon cibo e comici da Zelig - e la Cronotasso! : ... uno degli appuntamenti più golosi e tipici del nostro lago accompagnato da spettacoli d'intrattenimento per far divertire tutte le persone che vi partecipassero. Ci siamo riusciti. Abbiamo investito ...

Il FUS premia il Festival MITO Settembre Musica : Sono state rese note le assegnazioni del Fondo unico per lo spettacolo 2018. Il FUS per la prima volta premia

"De Gustiblues" - in piazza XX settembre due sere di cibo e Musica : Venerdì 15 e sabato 16 giugno dalle 19.30, cena e spettacoli con "Eventi del Gusto" MODENA musica e cibo, all'insegna dei prodotti tipici e della cucina modenese "interpretata". Con lo slogan "L'amore per la musica e l'amore per il buon cibo. Se le ...