MotoGp – Marquez si lascia l’Austria alle spalle e dedica un pensiero ai terremotati in

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : Marc Marquez a Silverstone vuole chiudere i conti in ottica iridata : Non siamo nemmeno arrivati al mese di settembre, ma Marc Marquez sbarca a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP con la chiara intenzione di chiudere in largo anticipo i conti a livello di titolo iridato. Il pilota spagnolo, infatti, può allungare il suo già corposo margine sui più immediati inseguitori. --Il bottino, effettivamente, è notevole: +59 punti su Valentino Rossi, +71 su Jorge Lorenzo e +72 su Andrea Dovizioso. ...

MotoGp - GP Gran Bretagna. Marquez : "Siamo competitivi in ogni condizione" : Dopo la spettacolare gara del Red Bull Ring e la settimana di pausa i piloti sono pronti per scendere in pista a Silverstone per il dodicesimo GP della stagione. In testa alla classifica mondiale c'è ...

MotoGp Honda - Marquez : «Meteo importante a Silverstone» : TORINO - Il leader del mondiale Marc Marquez ha parlato dal sito del team rilanciando le sue ambizioni in vista della gara, prima della trasferta inglese: ' Dopo un lungo periodo senza gare sotto la ...

MotoGp - Marquez motivato per la gara di Silverstone : 'il meteo sarà un avversario da tenere in conto' : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo, carico per la gara di Silverstone Dopo poco più di una settimana di relax, dopo l'appassionante sfida ...

MotoGp – Marquez motivato per la gara di Silverstone : “il meteo sarà un avversario da tenere in conto” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo, carico per la gara di Silverstone Dopo poco più di una settimana di relax, dopo l’appassionante sfida in Austria, vinta da Jorge Lorenzo, i piloti della MotoGp tornano protagonisti, questa volta a Silverstone, dove domenica si correrà il Gp d’Inghilterra. Carico e motivato, dopo la sconfitta al Red Bull Ring contro il suo futuro ...

MotoGp - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...

MotoGp - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano ieri in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone vedremo l’ennesimo capitolo del duello Ducati-Marquez? : Il Mondiale MotoGP dopo una ripartenza intensa con la doppietta Brno-Red Bull Ring, si è preso una settimana di sosta, prima di trasferirsi oltre Manica per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 in quel di Silverstone, per una gara che, sulla carta, si annuncia ancora una volta all’insegna della sfida tra le due Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ed il leader della classifica generale, Marc Marquez. La scuderia di Borgo Panigale, ...

MotoGp - la classifica degli stipendi. Quanti soldi guadagnano i piloti? Marquez il più ricco - Valentino Rossi… : I piloti di MotoGP sono tra gli sportivi più pagati in circolazione anche se i loro ingaggi non avvicinano minimamente i maxi guadagni che siamo abituati a vedere tra i top player di calcio, football americano, basket, baseball, tennis e golf. I centauri non possono lamentarsi degli stipendi che ricevono dalle proprie scuderie (a cui vanno aggiunti poi gli introiti provenienti dai vari sponsor), le loro prestazioni sono ben remunerate anche se ...

MotoGp – Marquez e Lorenzo in love : i due spagnoli come due ‘fidanzatini’ sui social - è già amore! [FOTO] : Marc Marquez e Jorge Lorenzo già innamorati: i due spagnoli se la ridono sui social dopo la bagarre in Austria-- Una settimana di stop per i piloti della MotoGp prima di tornare in sella alle loro moto per il weekend di Silverstone. Marquez si gode un po’ di meritato relax, dopo aver allungato ancora il suo vantaggio nella classifica piloti sul secondo, Valentino Rossi. Sereno, sicuramente, anche Jorge Lorenzo, andato in vacanza dopo ...

MotoGp – Tra orgoglio per i propri piloti e rispetto per l’avversario - Dall’Igna commenta il Gp d’Austria : “Marquez ci ha dato filo da torcere” : Luigi Dall’Igna commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring dalle Ducati: le parole del direttore generale della scuderia italiana dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ...

MotoGp - GP Austria. Marc Marquez sfida Jorge Lorenzo : 'Vedremo cosa farà alla Honda' : Si è arreso nel finale a Jorge Lorenzo, ma Marc Marquez resta soddisfatto dopo aver chiuso al 2° posto il GP in Austria: "Ho dato tutto e mi sono divertito molto spingendo fin dalla partenza, perché ...

MotoGp – Dopo il calcio a Dovizioso - lo spintone a Lorenzo : Marquez sempre beffato dalle Ducati [VIDEO] : Marquez beffato per la seconda volta dalle Ducati: dal calcio a Dovizioso allo spintone a Lorenzo al parco chiuso del Red Bull Ring Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la vittoria di ...

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - Gp Austria 2018 : Marquez in testa - Lorenzo il primo delle Ducati : Classifica MotoGp: Mondiale Piloti dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Jorge Lorenzo che continua a sperare nel titolo Mondiale, Marc Marquez però aumenta il vantaggio(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:20:00 GMT)