MotoGP – I dubbi di Valentino Rossi | “Misano? Tanto lavoro e poche novità Iwata? Dopo le

MotoGP – Schwantz e l’arrivo di Lorenzo in Honda - Kevin non ha dubbi : “dovranno sviluppare le moto in modo opposto” : Kevin Schwantz e l’arrivo di Lorenzo in Honda: il parere dell’ex pilota Finita la pressione attorno a Jorge Lorenzo per quanto riguarda il suo futuro in motoGp. Il maiorchino della Ducati ha deciso di dire addio al suo attuale team, per trasferirsi in Honda, prendendo il posto di Dani Pedrosa e diventando quindi compagno di Marc Marquez. Pareri contrastanti, nel paddock, per quanto riguarda il futuro di Lorenzo: c’è chi pensa ...