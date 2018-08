MotoGP - Gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna su Sky Sport MotoGP

MotoGP – Cal Crutchlow rinnova con Honda : ecco i dettagli dell’estensione contrattuale : Cal Crutchlow ha rinnovato il suo legame con la Honda Racing Corporation: ecco i dettagli dell’estensione contrattuale Dopo le buone prestazioni offerte in pista, Cal Crutchlow si è conquistato il rinnovo di contratto con la Honda Racing Corporation. Il pilota britannico ha trovato l’accordo con il team giapponese per un’estensione di contratto fino al 2020. Cal Crutchlow si è detto molto contento per il rinnovo: ...

MotoGP - Lorenzo ha fiducia nei miglioramenti della sua Ducati : “in Austria la gara più faticosa - Silverstone mi piace molto” : Jorge Lorenzo pronto per il weekend di Silverstone, il pilota spagnolo della Ducati carico in vista del dodicesimo appuntamento del Motomondiale Dopo le due gare in Repubblica Ceca e in Austria la MotoGp si sposta oltremanica per il terzo appuntamento del mese di agosto, sul veloce e impegnativo circuito di Silverstone. Reduce dalle due splendide vittorie consecutive di Andrea Dovizioso a Brno e di Jorge Lorenzo a Zeltweg, il Ducati Team è ...

MotoGP - Dovizioso a Silverstone tra incertezza e voglia di fare bene : “impossibile fare dei pronostici” : Andrea Dovizioso pronto per il weekend di Silverstone, il pilota italiano della Ducati carico in vista del dodicesimo appuntamento del Motomondiale Dopo le due gare in Repubblica Ceca e in Austria la MotoGp si sposta oltremanica per il terzo appuntamento del mese di agosto, sul veloce e impegnativo circuito di Silverstone. Reduce dalle due splendide vittorie consecutive di Andrea Dovizioso a Brno e di Jorge Lorenzo a Zeltweg, il Ducati ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : come vederlo in tv su Sky e TV8. Il programma e gli orari : Il conto alla rovescia sta per terminare e il Motomondiale nel prossimo weekend sarà di scena a Silverstone (Gran Bretagna), per il 12° round della stagionale. Sul tracciato del Northamptonshire il Circus delle due ruote vuol regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito e ai tifosi davanti alla tv. Nella classe MotoGP Marc Marquez si presenta con i crismi del dominatore. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, arriva ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Voglio capire se la Yamaha vuole vincere. Il fisico tiene bene” : Un Valentino Rossi tutt’altro che felice quello che si appresta ad affrontare quest’ultima parte di stagione nel motomondiale 2018. Il suo campionato iridato di MotoGP sta andando davvero dalla parte sbagliata a causa degli ormai noti problemi di elettronica che presenta la Yamaha. Il Dottore con la sua classe prova a diminuire il gap dagli avversari, ma il mezzo a disposizione non glielo concede. “Manca ancora molto alla fine ...

MotoGP : Valentino Rossi attacca la Yamaha/ "Per me è importante capire se vogliono vincere" : Motogp, Valentino Rossi attacca la Yamaha ancora una volta: "Per me è importante capire se vogliono vincere", messaggio chiaro visti i problemi della M1.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:25:00 GMT)

MotoGP - Rossi punta il dito contro la Yamaha : "Frustrante non riuscire a migliorare" : "Per me è importante capire se vogliono vincere, ma non sarà nemmeno facile restare secondo in campionato"

MotoGP - Rossi si sfoga ancora : "Voglio capire se la Yamaha vuole vincere" : Se la Yamaha M1 fatica a tenere il passo di Honda e Ducati, non altrettanto si può dire del 9 volte campione del mondo che, nonostante l'avvicinarsi dei 40 anni, li compirà il pRossimo febbraio, ...

MotoGP - Pol Espargaro salta il British GP : dettagli e sostituto : Pol Espargaro non prenderà parte al British Gp di MotoGp, il pilota della KTM ancora out dopo l’infortunio di Brno Pol Espargaro non ci sarà nella griglia di partenza del prossimo British Gp di MotoGp. Il pilota della KTM ha rimediato un infortunio nell’ultima gara in quel di Brno, infortunio che gli impedirà di essere ai nastri di partenza anche nella gara inglese. La KTM ha deciso di schierare al suo posto Loris ...

MotoGP - Disavventura per Guido Meda : affonda lo Yacht all'Isola del Giglio - tutti illesi : MotoGP Guido Meda Il vicedirettore di Sky Sport, nonché storica voce del Motomondiale Guido Meda, nel pomeriggio è rimasto coinvolto in un piccolo incidente a bordo di uno Yacht nei pressi dell'Isola del Giglio. Dalle prime ricostruzioni ...

MotoGP - la classifica degli stipendi. Quanti soldi guadagnano i piloti? Marquez il più ricco - Valentino Rossi… : I piloti di MotoGP sono tra gli sportivi più pagati in circolazione anche se i loro ingaggi non avvicinano minimamente i maxi guadagni che siamo abituati a vedere tra i top player di calcio, football americano, basket, baseball, tennis e golf. I centauri non possono lamentarsi degli stipendi che ricevono dalle proprie scuderie (a cui vanno aggiunti poi gli introiti provenienti dai vari sponsor), le loro prestazioni sono ben remunerate anche se ...

MotoGP - mercato 2019 : tutti gli affari già conclusi e le trattative in atto. Piloti confermati - novità e scenari : Se in Formula Uno il mercato è solo agli inizi, in MotoGP gli scenari sono già molto ben definiti, con diverse sorprese già ufficializzate, e pochi posti ancora liberi. Sarà una stagione 2019 con nuovi team, diversi cambi di casacca, e tante novità in generale. Andiamo ad analizzare le line up delle varie scuderie per capire chi ha già le idee chiare in vista della prossima annata, chi le sta definendo e chi, invece, è ancora in alto ...

MotoGP - Davide Tardozzi : “L’addio di Jorge Lorenzo? Abbiamo sbagliato tutti” : Ducati che dopo l’appuntamento del Red Bull Ring (Austria) è salita a quota cinque successi stagionali, nel Mondiale 2018 di MotoGP. Seconda vittoria consecutiva della Casa di Borgo Panigale in top class, grazie a Jorge Lorenzo, che però non cambia la storia del campionato. Marc Marquez, secondo nell’undicesimo round dell’annata, continua a ottenere punti e podi e la propria leadership in graduatoria appare incontrastata: i 59 ...

MotoGP - Tardozzi duro sull’addio di Lorenzo a fine stagione : “abbiamo sbagliato - ma Jorge ci rimetterà” : Davide Tardozzi ha festeggiato nel box di Lorenzo dopo la sua vittoria in Austria, il team manager dello spagnolo parla di questa stagione e di quella che verrà senza Jorge La Ducati in Austria ha dominato. Due moto sul podio del Red Bull Ring sono un gran risultato, in special modo se sul gradino più alto c’è Jorge Lorenzo. Il team manager dello spagnolo, Davide Tardozzi, non nasconde tutta la sua felicità per gli obiettivi ...