MotoGP Crutchlow allunga con la Honda | pilota ufficiale fino al 2020

MotoGP – Crutchlow e il meteo birichino nella gara di casa : “domani sarà la giornata chiave” : Crutchlow, il rinnovo di contratto con Honda e la gara di casa: le sensazioni del britannico prima del Gp di Silverstone Un agosto di fuoco per la MotoGp: solo una settimana di pausa per i piloti del mondo a due ruote, alcuni dei quali sono stati però impegnati ugualmente in sella alle loro moto per i test con le loro squadre. La MotoGp si sposta adesso a Silverstone dopo l’appassionante gara al Red Bull Ring, dove Lorenzo ha avuto ...

MotoGP – Cal Crutchlow rinnova con Honda : ecco i dettagli dell’estensione contrattuale : Cal Crutchlow ha rinnovato il suo legame con la Honda Racing Corporation: ecco i dettagli dell’estensione contrattuale Dopo le buone prestazioni offerte in pista, Cal Crutchlow si è conquistato il rinnovo di contratto con la Honda Racing Corporation. Il pilota britannico ha trovato l’accordo con il team giapponese per un’estensione di contratto fino al 2020. Cal Crutchlow si è detto molto contento per il rinnovo: ...

MotoGP – Il talento di Rossi e l’avvertimento a Lorenzo - Crutchlow diretto : “per Jorge sarà uno shock - vive nei sogni” : Cal Crutchlow, il talento di Valentino Rossi e l’arrivo di Lorenzo in Honda: la verità del britannico della LCR Ancora qualche giorno di relax per i piloti della MotoGp prima di tornare in pista, a Silverstone, per un nuovo appuntamento col campionato Mondiale. Si prospetta un weekend di gara infuocato dopo la bagarre della settimana scorsa al Red Bull Ring tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, ma gli occhi sono puntatissimi anche in ...

MotoGP Austria - Petrucci : «Ho provato con Crutchlow - ma va bene così» : SPIELBERG - Nel Gp d'Austria Danilo Petrucci alla fine ha chiuso in quinta posizione, davanti a Valentino Rossi e a poco più di tre secondi da Cal Crutchlow, arrivato quarto. Forse il pilota italiano ...

MotoGP – Cal - che burlone! Lo scherzo di Crutchlow a Cecchinello in Austria è tutto da ridere [VIDEO] : Con Cal Crutchlow la risata è sempre dietro l’angolo: lo scherzo del britannico della LCR a Cecchinello Tempo di qualifiche al Red Bull Ring: i piloti della MotoGp sono pronti a sfidarsi per le migliori posizioni in griglia di partenza. Un weekend complicato in casa Yamaha, con Valentino Rossi costretto a passare dalla Q1 dopo un venerdì di prove difficile, tra problemi tecnici e pista bagnata. In Austria c’è anche tempo per ...

MotoGP – Valentino Rossi incredibile a Brno : il sorpasso su Crutchlow all’ultima curva è da infarto [VIDEO] : Valentino Rossi da applausi a Brno: il sorpasso del Dottore su Crutchlow all’ultima curva del Gp della Repubblica Ceca è da infarto Tutto pronto al Red Bull Ring per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: i piloti oggi incontreranno la stampa, mentre domani mattina si accenderanno i motori per la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. Impossibile non pensare ancora una volta alla gara di domenica scorsa ...

MotoGP – Valentino Rossi e Crutchlow sorridenti a Brno : il Dottore si congratula con Cal per uno spot pubblicitario [VIDEO[ : Valentino Rossi a Brno si congratula con Cal Crutchlow per un simpatico spot con una dolce bambina I piloti della MotoGp salutano Brno: i campioni delle due ruote hanno disputato il Gp della Repubblica Ceca, domenica, vinto da Andrea Dovizioso, per poi tornare in pista ieri per una giornata di test. Tornando alla gara di domenica, è sicuramente da elogiare Valentino Rossi, che all’ultima curva è riuscito a superare Cal Crutchlow e ...

MotoGP – Valentino Rossi supera Crutchlow all’ultima curva : il commento del britannico è sorprendente : Cal Crutchlow commenta il sorpasso di Valentino Rossi all’ultima curva del Gp della Reoubblica Ceca Forti emozioni, ieri, al Gp della Repubblica Ceca: Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale vittoria, regalando alla Ducati una fantastica doppietta, grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo. A Brno applausi anche per Valentino Rossi, che nonostante le problematiche Yamaha, è riuscito a metterci una pezza, chiudendo la sua gara ...

MotoGP – Crutchlow esilarante - Cal interrompe l’intervista di Dovizioso : “hai tagliato la pista” : Cal Crutchlow interrompe l’intervista di Andrea Dovizioso: simpatico siparietto dopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Era da Sepang 2016 che Andrea Dovizioso non riusciva a conquistare una pole position: oggi, riposato grazie alla breve pausa estiva, il forlivese della Ducati ha fermato il cronometro sull’1.54.689 nelle qualifiche di oggi a Brno, conquistato la prima casella in griglia di partenza per il Gp della ...

MotoGP - Pagelle GP Germania 2018 : Marc Marquez da 9 e lode! Rossi ottimo - Bautista sorprende - Dovizioso rimandato - Crutchlow bocciato : Il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP va, non a sorpresa, a Marc Marquez che su questa pista appare imbattibile. Lo spagnolo ha saputo gestire bene una gara che non ha regalato grandi colpi di scena o emozioni, ma che ha visto, e questo sì non era scontato, la Yamaha comportarsi meglio delle Ducati. Andiamo, dunque, a vedere quali sono stati i piloti che si sono contraddistinti nel migliore dei modi e quali, invece, finiscono dietro la ...

MotoGP - Crutchlow esilarante nel parco chiuso : lo scherzo a Valentino Rossi è tutto da ridere [VIDEO] : Simpatico scherzo di Crutchlow nel parco chiuso a Valentino Rossi, il Dottore preso di sorpresa dal pilota della Honda Clima disteso nel parco chiuso dopo la qualifica del Gp di Assen, sorrisi e soddisfazione per Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi, protagonisti di questo sabato olandese. A confermare la complicità in particolare tra il pesarese e il britannico ci ha pensato proprio quest’ultimo, giocando un piccolo scherzetto al ...