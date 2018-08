MotoGp | Bautista va in Superbike | correrà con la Ducati

MotoGp - Bautista annuncia l’addio al Motomondiale : “l’anno prossimo correrò in Superbike” : Alvaro Bautista e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota spagnolo sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp e sul suo futuro Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round ...

Superbike - Melandri ai saluti con la Ducati : al suo posto Alvaro Bautista dalla MotoGp : Sembra fatta per Alvaro Bautista in Superbike, il pilota di MotoGp dovrebbe prendere il posto di Marco Melandri: la conferma di Paolo Ciabatti Alvaro Bautista ad un passo dal prendere il posto di Marco Melandri in sella alla Panigale V4. In Superbike l’anno prossimo al posto del pilota italiano nel team Aruba.it Racing-Ducati ci potrebbe essere proprio lo spagnolo che in questa stagione è protagonista in MotoGp. La quasi conferma ...

Classifica MotoGp/ Il Mondiale piloti : Marquez in testa. Il balzo in avanti di Bautista (Gp di Germania 2018) : Classifica Motogp: ecco la graduatoria del Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018. Al Sachsenrign il leader è sempre Marc Marquez ora con 140 punti.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:57:00 GMT)