MotoGp | Bautista annuncia l’addio al Motomondiale | “l’anno prossimo correrò in Superbike”

(Di giovedì 23 agosto 2018) Alvaroe le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota spagnolo sulappuntamento del campionato mondiale die sul suo futuro Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale diarriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del, che vede attualmente leader della classifica piloti Marc Marquez. Come ogni giovedì, i piloti si sono sottoposti alle domande della platea di giornalisti presenti nella conferenza stampa pre-weekend. Tra questi anche Alvaro, che ha un annuncio speciale. / AFP PHOTO / LLUIS GENE “Purtroppo non c’è più posto in griglia e ho ricevuto una proposta di passare alla Moto2 o alla Superbike, – ha raccontato il ...