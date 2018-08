MotoGP 2018 | GP Silverstone Marc Marquez in esclusiva a Sky

MotoGP - la conferenza live alle 18 dal Gp di Silverstone 2018 : Continua a leggere 16:42 23 ago Esclusiva Marquez: alle 19.30 su Sky Sport Motogp Il leader del Mondiale intervistato in esclusiva a Talent Time, sul canale 208: curiosità, segreti e l'analisi ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : statistiche - numeri e curiosità : Dodicesima prova del Motomondiale 2018, a Silverstone, per il GP di Gran Bretagna. Marc Marquez è il leader indiscusso del campionato di MotoGP, forte dei suoi 59 punti di margine su Valentino Rossi e di un ruolino impressionante, con nove podi e due sole gare in cui non è andato a punti. Lo spagnolo sembra avere già le mani sul titolo ma c’è ancora tanto da correre, specie su una pista insidiosa come quella britannica. Il circuito di ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere (venerdì 24 agosto). Programma - orari e tv : Comincia il fine settimana di Silverstone, dodicesima prova del Motomondiale. Il GP di Gran Bretagna sarà un altro episodio decisivo nella lotta per il Mondiale. In MotoGP Marc Marquez sembra avere già il titolo in tasca ma proprio qui lo scorso anno fu tradito dalla sua Honda. Lotta più selvaggia, invece, in Moto2 e Moto3, con Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi leader delle rispettive classifiche. Si comincerà domani con le prove libere, che ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Marc Marquez a Silverstone vuole chiudere i conti in ottica iridata : Non siamo nemmeno arrivati al mese di settembre, ma Marc Marquez sbarca a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP con la chiara intenzione di chiudere in largo anticipo i conti a livello di titolo iridato. Il pilota spagnolo, infatti, può allungare il suo già corposo margine sui più immediati inseguitori. --Il bottino, effettivamente, è notevole: +59 punti su Valentino Rossi, +71 su Jorge Lorenzo e +72 su Andrea Dovizioso. ...

MotoGP - Gp di Silverstone 2018 : orari e come vedere la gara in tv : Durante le gare delle tre categorie, il Match Center dell'App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna e la cronaca scritta in real time. Guido Meda racconterà la Motogp insieme a Mauro Sanchini , ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : come vederlo in tv su Sky e TV8. Il programma e gli orari : Il conto alla rovescia sta per terminare e il Motomondiale nel prossimo weekend sarà di scena a Silverstone (Gran Bretagna), per il 12° round della stagionale. Sul tracciato del Northamptonshire il Circus delle due ruote vuol regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito e ai tifosi davanti alla tv. Nella classe MotoGP Marc Marquez si presenta con i crismi del dominatore. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, arriva ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso - che ridimensionamento. Confronto impietoso con il 2017 : 129 punti, quarto posto in classifica, solo due vittorie e altri due podi. Questo è quanto ottenuto da Andrea Dovizioso nel Mondiale MotoGP 2018 alla vigilia del GP di Gran Bretagna 2018 che si disputerà nel weekend. Davvero poca cosa rispetto a quanto il forlivese era riuscito a compiere lo scorso anno, quello della sua esplosione ai massimi livelli: prima di scendere in pista a Silverstone, il pilota della Ducati aveva totalizzato 158 punti ...

MotoGP - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone vedremo l’ennesimo capitolo del duello Ducati-Marquez? : Il Mondiale MotoGP dopo una ripartenza intensa con la doppietta Brno-Red Bull Ring, si è preso una settimana di sosta, prima di trasferirsi oltre Manica per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 in quel di Silverstone, per una gara che, sulla carta, si annuncia ancora una volta all’insegna della sfida tra le due Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ed il leader della classifica generale, Marc Marquez. La scuderia di Borgo Panigale, ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend, appuntamento con il dodicesimo round del Mondiale 2018 della MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna) il Circus delle due ruote è pronto a dare spettacolo. Il layout britannico è tra quelli che possono esaltare la guida dei centauri. Marc Marquez arriverà al weekend del Regno Unito da leader del campionato, prontissimo a guadagnare altri punti per la corsa all’iride. Ci proverà la coppia Ducati Andrea ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l'Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Il nove volte campione del mondo sembra più in forma ora rispetto a qualche anno fa, ma per sua sfortuna non è assecondato da una M1 che è lontana in fatto di prestazioni rispetto a Ducati e Honda. ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l’Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Dopo aver tagliato la boa di metà stagione nel MotoMondiale è tempo di fare un primo bilancio per quanto riguarda i colori italiani. Sono 26 i piloti che hanno preso il via ad almeno una gara in questo 2018, nelle tre classi (manca all’appello la wild card Michele Pirro che, al Mugello, non ha potuto correre dopo il terribile incidente nel corso delle prove libere) e, chi più chi meno, si sono distinti in queste prime 11 tappe del ...

