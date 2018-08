Mostra fotografica Pistacchio Imago Lab a Celle Ligure

Siena con gli occhi di un bambino – Mostra fotografica di Marco Zamperini : noadsense “Siena con gli occhi di un bambino”: è un punto di vista inedito e originale quello che caratterizza gli scatti della Mostra Fotografica di Marco Zamperini, che dal prossimo 8 settembre al 22 settembre sarà allestita a Siena nello spazio espositivo di via Cecco Angiolieri, 13 (ingresso libero – vernissage sabato 8 settembre ore 18). Zamperini, fotografo senese, regala alla sua città un viaggio emotivo ed emozionale che ...

Il colore é vita - la vita é colore - Mostra fotografica a Rosazza con le autrici : Due donne, due amiche con la passione per la fotografia, ci ricordano che la vita non può essere che a colori! Federica Vanni Fioret e Mariella Fornero presenteranno le loro opere e i loro scatti ...

Inaugura la Mostra fotografica "Interpretazioni del Fuoco" per la XI edizione del Teatro del Fuoco : ...unica di scatti per emozionare i visitatori e per far conoscere la ricchezza delle identità locali e la varietà del patrimonio culturale del circuito arabo-normanno che anticipa gli spettacoli del ...

Teatro del fuoco - il 7 luglio la Mostra fotografica 'Interpretazione del fuoco' : ... via Tommaso Natale 78e , Palermo, 'Berlingeri Resort', Campobello di Mazara , TP, Per gli spettacoli i biglietti sono in vendita su www.circuitoboxofficesicilia.it e www.fondazioneorestiadi.it PER ...

A Cairo la Mostra fotografica #NoLittering contro l'abbandono dei rifiuti : Sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti. Sabato 30 giugno presso i locali della Fondazione Nilde Bormioli di via Buffa 15, è stata inaugurata la mostra fotografica #NoLittering allestita a ...

Ambiente : plastica negli oceani - a Milano Mostra fotografica su opera Finucci : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Apre lunedì prossimo al Centro Diagnostico Italiano di Milano la mostra 'Wasteland. The Garbage Patch State', un progetto artistico ideato dall’architetto e designer Maria Cristina Finucci, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sull’inquinamento della plastica in m

Pelè e Garrincha - Mostra fotografica a Roma : In occasione della 21esima edizione del Campionato del Mondo di Calcio Russia 2018, l’Ambasciata del Brasile in Italia promuove una mostra fotografica dedicata a due tra i più grandi calciatori verdeoro. Pelé & Garrincha è il titolo della rassegna di immagini e video che viene inaugurata il 26 giugno 2018 dalle ore 19 (vernissage su inviti) e che sarà poi visitabile (ingresso gratuito) fino al 27 luglio dalle ore 10 alle ore 17 dal ...