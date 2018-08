Morto a 90 anno Francesco Cavicchi | il pugile contadino che conquistò l’Europa

Vincino - Morto il vignettista Vincenzo Gallo/ Giuliano Ferrara : "Gli altri fanno satira - lui ha fatto stile" : Vincino è morto, addio allo storico vignettista e giornalista. Ultime notizie, Vincenzo Gallo tra i fondatori de Il Male: il cordoglio dei colleghi de Il Foglio(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:39:00 GMT)

STEFAN KARL STEFANSSON è Morto/Addio alla star di Lazy Town - la moglie : “Non ci saranno funerali” : STEFAN KARL STEFANsson è MORTO all'età di 43 anni: ultime notizie, Addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:02:00 GMT)

“È Morto in quell’inferno”. Disastro Bologna - lo hanno riconosciuto : chi è la vittima : Identificata l’unica vittima dell’incendio, seguito all’incidente stradale che ieri pomeriggio ha provocato il crollo di un ponte dell’autostrada A14 a Borgo Panigale. Si tratta di Andrea Anzolin, di Agugliaro, 42 anni, sposato, senza figli, dipendente della “Loro” di Lonigo, azienda che produce e commercia carburante in provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che ...

“Sospese le ricerche”. Ritrovato Morto dopo un anno : la scoperta choc. Nessuno si era arreso - famiglia e volontari avevano continuato a cercarlo : Peggio di un film horror e, soprattutto, una storia accaduta davvero che ha lasciato tutti di sasso. Un epilogo tragico, dopo che più di qualcuno aveva smesso di sperarci. E dopo questo ritrovamento le speranze sono state definitivamente accantonate, e nel peggiore dei modi. È stato infatti trovato mummificato in una baita di Campiglia Cervo, nel torinese, Rosario Saporito, la guardia giurata la cui scomparsa era stata denunciata a ...

Gaia uccisa a 7 anni da una medusa - la rabbia della mamma : «Un bimbo è Morto una settimana fa e non ci hanno avvisato» : Un grido di dolore, straziante, unito a uno sfogo di rabbia per il precedente. Un bimbo di 6 anni sarebbe morto una settimana fa nello stesso modo. «Mia figlia è morta tra le mie...

ALESSANDRO CARRUANA NON E' Morto DI MENINGITE/ Giallo sul decesso : i medici hanno sbagliato diagnosi? : Per i medici si trattava di un caso di MENINGITE, ma i risultati dell'autopsia smentiscono tale ipotesi, il caso di ALESSANDRO CARRUANA MORTO in Sardegna(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Sergio Marchionne come è Morto “malato da un anno”/ FCA vs clinica Zurigo - Dal Poz “Che resti con noi“ : Sergio Marchionne, come è morto l'ex ad di Fca: ultime notizie, Ospedale di Zurigo emette il primo bollettino “malato da oltre un anno, i media sono stati tendenziosi con false notizie”(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:39:00 GMT)

Morto Marchionne - l’ospedale di Zurigo : “In cura per una grave malattia da più di un anno” : l’ospedale universitario di Zurigo ha confermato per la prima volta che l'ex amministratore delegato di Fca era un paziente della struttura. “Sergio Marchionne era un paziente dell'Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia”, hanno fatto sapere in una nota.Continua a leggere

Morto Marchionne - il papà della compagna Manuela : «Stava male da un anno - doveva essere un intervento semplice...» : «Ho parlato con Sergio Marchionne poco prima che venisse operato ed era tranquillo. Aveva persino fissato una riunione che avrebbe dovuto tenersi in questi giorni». In un'intervista...