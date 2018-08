Moody's taglia le stime sul Pil Italia 2018-2019 : L'Italia in Europa Attualmente il rating Italiano è fermo a livello Baa2 e rappresenta l'unica economia che, all'interno del panorama Italiano, è rimasta indietro rispetto al resto del Vecchio ...

Turchia - Moody's e S&P tagliano il rating del Paese - : Il debito sovrano sempre più in territorio "spazzatura". A pesare sono la crisi della lira e la possibile recessione nel 2019. Erdogan "sfida" le agenzie di rating

Turchia : Moody's e S&P tagliano rating : 00.53 Moody's e Standard and Poor's hanno reso noto di aver ridotto la valutazione sul debito della Turchia, colpita da una grave crisi economica e da forti tensioni valutarie. Moody's ha tagliato a BA3 da BA2 e ha cambiato a "negativo" l'outlook sulla tenuta creditizia del Paese. S&P ha tagliato il rating del debito sovrano del Paese a B+ da BB-, con un secondo declassamento nell'arco di un mese.

Banca Carige 'declassata' : Moody's taglia il rating : Moody's ha abbassato la valutazione del merito di base , Bca, di Carige a Caa2 da Caa1, il suo rating a lungo termine a Caa3 da Caa2, e quello sul deposito a lungo termine da Caa1 da B3. Moody's ha ...

Safilo : Moody's taglia rating a B2 - outlook negativo : Teleborsa, - L'agenzia di rating statunitense Moody's ha ridotto il rating sul debito a lungo termine di Safilo, Corporate Family rating, di un livello. la valutazione è stata portata da "B1" a "B2". ...