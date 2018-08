Moody?s abbassa le stime di crescita dell?Italia

Moody's abbassa le stime di crescita del Pil italiano : Moody's ha abbassato le sue stime di crescita del Pil italiano dall'1,5% all'1,2% per il 2018 e dall'1,2% all'1,1% per il 2019 alla luce della "forza inferiore alle attese" manifestata dall'economia nel secondo trimestre del 2018.Per Moody's, si legge nell'aggiornamento del suo 'Global macro outlook', l'economia globale "resta solida" ma potrebbe aver raggiunto "il suo picco" anche perché "le tensioni commerciali degli Usa con la Cina ...