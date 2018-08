Monument Valley diventerà un film | alla regia il premio oscar Patrick Osborne

eurogamer

(Di giovedì 23 agosto 2018) Dopo essere apparso in TV in un fugace cameo nella serie House of Cards, il videogioco mobile di assoluto successopotrebbe presto essere il protagonista di unvero e proprio, diretto dal regista.Il report, proveniente dalle pagine di Eurogamer.net, traccia i contorni della pellicola prodotta da Paramount Pictures e Weed Road, und'animazione per famiglie con elementi live action che sarà diretto da un regista importante come, già in cabina per Ralph Spaccatutto 2 e per il corto Feast, che gli permise di essere premiato dall'Academy nel 2015.Rimangono invece poco chiari i dettagli sulla trama del. Ricordiamo checi permetteva di visitare ambientazioni contorte e intricate nei panni della Principessa Ida, in un puzzle game d'indubbio fascino. Sarà interessante scoprire come il gioco possa ...