Mondiali | medaglia d' oro per Farias | Bissolati

Canoa velocità - Mondiali 2018 : i favoriti gara per gara delle specialità olimpiche. L’Italia vincerà una medaglia? : Siamo a metà del quadriennio olimpico: i Mondiali di Canoa velocità tasteranno il polso alle 12 specialità olimpiche in vista di Tokyo 2020. Gerarchie più definite nelle gare presenti già a Rio, mentre gli esperimenti sono ancora in corso nelle prove di nuova introduzione. Andiamo a scoprire i favoriti per la vittoria nelle 12 specialità olimpiche della Canoa velocità. MASCHILE K1 200 – gara aperta: del podio dello scorso anno resta ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores 2018 : Italia medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile! : L’Italia si conferma, per il terzo anno consecutivo sul tetto del globo nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista juniores in corso ad Aigle, in Svizzera. Le azzurrine Vittoria Guazzini, Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Giorgia Catarzi e Gloria Scarsi hanno annichilito la concorrenza, sia nel primo turno che in finale. Nella prima prova infatti, la Gran Bretagna è stata raggiunta dal treno azzurro dopo ...

Pentathlon - Mondiali Junior Kladno 2018 : medaglia di bronzo per Matteo Cicinelli e Giorgio Malan nella staffetta maschile : Seconda gara e seconda medaglia di bronzo per l’Italia in questo primo scorcio dei Mondiali Junior di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kladno, in Repubblica Ceca. La coppia composta da Matteo Cicinelli e Giorgio Malan, infatti, ha concluso al terzo posto la staffetta maschile, chiudendo alle spalle di Repubblica Ceca e Corea del Sud. I padroni di casa Martin Vlach e Marek Grycz, quindi, hanno centrato la medaglia d’oro ...

Canoa velocità - Mondiali Junior e Under 23 2018 : nessuna medaglia azzurra nell’ultima giornata. Sesto il K2 junior femminile : L’ultima giornata di gare dei Mondiali junior e Under 23 di Canoa velocità di Plovdiv (Bulgaria) non regala medaglie all’Italia. Gli azzurri sono infatti riusciti a centrare due finali nelle gare sui 500 metri, ma senza trovare il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa giornata conclusiva. Partiamo dal K2 junior dove Lucrezia Zironi e Giulia Senesi chiudono la finale al Sesto posto. La giovanissima coppia azzurra, ...

Vela - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Diverse chance di medaglia con Tita-Banti - Tartaglini e Camboni : La Vela italiana si appresta vivere undici giorni di fuoco ad Aarhus (Danimarca), sede dei Mondiali riservati alle classi olimpiche dal 2 al 12 agosto 2018. Alla fine della rassegna iridata verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 perciò i velisti azzurri avranno un doppio obiettivo: medaglia iridata e qualificazione olimpica. Andiamo ad analizzare tutti i convocati dell’Italia a questi Mondiali classe per ...

Vela - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Obiettivo vittoria per Ruggero Tita e Caterina Banti. Flavia Tartaglini da podio : L’Italia della Vela si appresta a vivere il grande appuntamento di questa stagione. Ad Aarhus, in Danimarca, vanno in scena i Mondiali delle classi olimpiche. Un totale di oltre 1.100 equipaggi, tutti insieme per un appuntamento che si rinnova ogni quattro anni e che rappresenta il primo passo verso le Olimpiadi (le rassegne iridate delle singole classi sono a cadenza annuale). In Danimarca, infatti, saranno assegnati i primi pass per ...

Mondiali Scherma 2018 - l'Italia chiude in bellezza : medaglia d'oro nel fioretto maschile : ... , Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola , che si è fermato a pochi minuti dalla finale per un problema muscolare, hanno superato 45-34 gli statunitensi, che in Coppa del Mondo non avevano ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia ipoteca un’altra medaglia - le azzurre del fioretto in finale per l’oro contro gli USA : Il dream team composto da Volpi, Errigo, Mancini e Cini si giocheranno l’oro nel fioretto a squadre femminile contro gli Stati Uniti La penultima giornata di gara ai Campionati del Mondo Wuxi 2018 porta in casa Italia la medaglia numero sei della spedizione azzurra. Il Dream Team azzurro di fioretto femminile è infatti approdato alla finalissima che, alle 18.05 (le 12.05 in Italia su Rai Due) vedrà la sfida contro gli Stati Uniti, in ...

Scherma - Mondiali 2018 : il Dream Team è in finale! L’Italia sfiderà gli Stati Uniti per la medaglia d’oro : Il Dream Team non si ferma più e combatterà per la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) ha raggiunto la finale della rassegna iridata dopo che ha sconfitto in semifinale la Francia con il punteggio di 45-29. Una sfida rimasta in equilibrio solo nei primi tre assalti con l’Italia rimasta avanti di due ...

Alessio Foconi medaglia d'oro/ Mondiali di scherma 2018 - l'azzurro vince il titolo nel fioretto : Diretta Mondiali scherma 2018: Alessio Foconi vince la medaglia d'oro nel fioretto individuale battendo 15-8 in finale il britannico Richard Kruse.

Mondiali Scherma 2018 - Alessio Foconi vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile : ... al suo secondo mondiale, suggella così la sua grande crescita: fino a due anni fa non era ancora esploso , solo settimo al suo primo mondiale un anno fa, , oggi è in cima al mondo. Si tratta della ...