Miss Italia 2018 | tutto quello che c’è da sapere

Export attuale raddoppiato e Alitalia salvata da investitori cinesi. La Missione del Mise in Cina : Anche Geraci, infatti, si recherà tra qualche giorno in Cina, così come il ministro dell'economia Giovanni Tria , partecipando alla doppia missione nel paese.

Ponte Genova - Forza Italia a Toninelli : "Revochi i componenti dalla comMissione Mit" : "Stamattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, uomo che dice di essere armato di certezze, avrebbe già dovuto comunicare la revoca di tutti i componenti della commissione ministeriale da lui nominata - dal presidente in giù - che nei mesi scorsi valutarono e non ritennero di agire per segnalare i pericoli del Ponte Morandi fino a obbligarne la chiusura". Con una nota Forza Italia scende in campo per commentare quanto rivelato da ...

Ue - Salvini : «Per l'Italia un comMissario all'economia» : Per l'Italia un commissario europeo all'economia. Parola di Matteo Salvini. Che assicura: nel prossimo esecutivo a Bruxelles siederà qualcuno «che si occupi di quattrini, industria, economia, pesca, commercio agricoltura, qualcuno che in Commissione

[Il retroscena] Toti comMissario del Ponte Morandi. Ecco il patto per la ricostruzione tra Cinque Stelle - Lega e Forza Italia : "Sono pronto a prendermi questo onere". Giovanni Toti è ad un passo dall'essere nominato commissario straordinario per la ricostruzione dopo il tragico crollo del Ponte Morandi. Il governatore della ...

Forza Italia : "Ricostruzione e comMissione d'inchiesta" : Una stoccata contro il sensazionalismo governativo. Ma anche la disponibilità a lavorare insieme con le forze di maggioranza sia per realizzare un piano straordinario per la manutenzione delle opere ...

Ponte Morandi - Forza Italia vuole una comMissione d'inchiesta sulla strage di Genova : 'Bene ha fatto Forza Italia, su iniziativa delle capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture Italiane.

Miss Italia con Diletta Leotta e Facchinetti : abolita la fascia curvy : Francesco Facchinetti e Diletta Leotta a Miss Italia: addio alla fascia curvy Dopo due edizioni di Miss Italia condotte in solitaria, Francesco Facchinetti sarà affiancato da Diletta Leotta. La finale del concorso di bellezza si svolgerà il 16 settembre per la prima volta a Milano e andrà in onda su La7. Il 13 settembre, invece, sarà trasmesso un riassunto delle semifinali che si terranno nei prossimi giorni a Jesolo al Pala Arrex. Tra le ...

Miss Italia 2018 : abolita la fascia curvy (come suggerito da noi due anni fa) : Miss Italia: la categoria curvy va nel cassetto due anni dopo la sua creazione. Ad annunciarlo è la patron del concorso di bellezza più importante d'Italia Patrizia Mirigliani in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: Abbiamo abolito la fascia "curvy" perché ci sembrava una discriminazione. Non guardiamo alla taglia ma all'armonia e, come ho già detto, premiamo il coraggio. Ottima idea. TvBlog propose l'abolizione due anni fa, in ...

Miss Italia 2018 ricorderà Fabrizio Frizzi : Non solo reginette di bellezze, fasce e sfilate. La settantanovesima edizione del concorso per l'elezione di Miss Italia offrirà alla televisione un'ulteriore occasione per commemorare Fabrizio Frizzi, conduttore dell'evento dal 1988 al 2002 e poi nel 2011 e 2012. È stata la stessa patron del concorso, Patrizia Mirigliani, che ha raccolto il testimone dell'organizzazione dal padre Enzo nel 2010, a darne notizia sull'ultimo numero di Tv, ...

Miss Italia : ventenne di Nole vince fascia a Cerreto : Si eleggeva Miss Canneto Summer Music Quasi venti ragazze in passerella a Cerreto d'Asti per l'elezione di Miss Canneto Summer Music , nel parco dell'Agriturismo Il Canneto, che ha ospitato per la ...

Miss Mamma Italiana. Le selezioni : sul podio a Lido Adriano 5 mamme di Ravenna e provincia : INFO Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato , le iscrizioni sono gratuite, , possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. 'Miss Mamma Italiana' sostiene '...

Rachele Arlanch - Miss Italia si è pentita di aver votato i grillini : 'Non lo farei mai più' : Dopo l'elezione a miss Italia, la trentina Rachele Arlanch ammette di non essere riuscita a star molto dietro agli impegni universitari: 'Finora sono riuscita a fare solo tre esami in giurisprudenza, ...

“Topless da urlo!”. Cristina Chiabotto - l’estate bollente della ex Miss Italia : Sono ormai passati 14 anni, ma Cristina Chiabotto resta pur sempre una delle donne più attraenti del Bel Paese. La conduttrice televisiva, eletta Miss Italia 2004, è finita al centro dei rumors di gossip nelle ultime settimane. ‘Colpa’ del settimanale Oggi; il rotocalco di cronaca rosa ha fornito alcuni spunti interessanti sulla vita sentimentale dellla Chiabotto. Tra lei e il suo fidanzato Marco le cose starebbero andando così bene ...

Ambiente - eMissioni di gas serra in aumento in Italia : gli ultimi dati : Nel secondo trimestre del 2018 la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un leggero aumento rispetto all’anno precedente, pari allo 0,2% a fronte di una maggiore crescita del PIL (1,1%). Si conferma quindi il disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice economico, seppur di modeste dimensioni. L’aumento segnalato è principalmente dovuto ai settori dei trasporti (1,3%), per un maggior consumo di ...