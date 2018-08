Miracolo sotto ponte Morandi | salvati dalle macerie due gattini

ilgiornale

: continuate a condividere il video anche con i vostri cugini di quarto grado io mi sono infilata ora sotto il lenzuo… - gretamenchi : continuate a condividere il video anche con i vostri cugini di quarto grado io mi sono infilata ora sotto il lenzuo… - Eurosport_IT : Una testimonianza terribile di quegli attimi drammatici: 'Sono finito sotto, non so cosa mi abbia salvato'… - paolopoliti1 : Saviano e Cacciari, non vi abbiamo sentito ‘indignati’ per i morti di Genova e nemmeno per i vivi per miracolo che… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Miagolavano insistentemente per chiedere aiuto. Un operaio li ha sentiti e ha chiesto l'intervento dei pompieri, che li hannoa più di una settimana dal crollo di, a Genova. È il destino di duedi pochi giorni, che il cedimento del viadotto Polcevera aveva risparmiato dalla morte pur bloccandoli in cima al capannone del centro rifiuti colpito dal pilone crollato. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Genova e Savona li hadalla morte. I due cuccioli sono stati rifocillati e adottati da due volontarie della Croce d'Oro di Albissola, Sara e Maria Grazia. Il primo è già a casa, mentre l'altro è in clinica.Uno spiraglio di luce ha illuminato il luogo teatro di una delle più grandi tragedie della storia di Genova e dell'Italia. A 8 giorni esatti dal crollo del, i Vigili del Fuoco hanno salvato due vite. Quelle di un paio didi pochi ...