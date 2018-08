' Minori ridotti a scheletri' Caso Diciotti | l' opposizione si scaglia contro Salvini La

“Minori ridotti a scheletri dopo otto giorni di prigionia”. Caso Diciotti - l’opposizione si scaglia contro Salvini. La situazione : Rinchiusi al buio per otto mesi, denutriti, con alle spalle periodi di detenzione in Libia lunghi anche tre anni. I 27 minori non accompagnati scesi dalla nave Diciotti, ormeggiata da lunedì al porto di Catania, hanno vissuto “orrori incredibili”. Si tratta di 25 ragazzi e due ragazze di età variabile tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta ...

Migranti : Save The Children - Minori sbarcati ridotti a scheletri (2) : (AdnKronos) - Il viaggio dalle coste dell'Africa è iniziato nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Poi la settimana trascorsa in mane a bordo della Diciotti, prima del via libera di ieri del Viminale al loro sbarco. "Prima di poter partire sono rimasti in Libia a lungo, chi un anno, chi un anno e mez