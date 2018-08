Minniti contro Salvini | rompe qualsiasi codice repubblicano Pd

"L'immigrazione non è una emergenza". L'intervento di Minniti sul Foglio "contro la fabbrica della paura" : "Il cuore della questione è che si è ormai accettata, anche nella comunicazione che su questo argomento gioca un ruolo chiave, l'equazione tra la parola immigrazione e la parola, appunto, emergenza". Ma l'immigrazione "non è una emergenza". Inizia così il lungo articolo di Marco Minniti , ex ministro dell'Interno nonché predecessore di Matteo Salvini al Viminale, pubblicato oggi da Il Foglio . Secondo Minniti , ...

Il decreto Minniti-Orlando arriva in Cassazione : al vaglio la costituzionalità delle norme contro i migranti : Il ricorso contro il decreto Minniti - Orlando, in particolare contro la norma che riduce i gradi di giudizio ai soli richiedenti asilo - è arrivato in Cassazione e tra un mese arriverà a giudizio. Secondo il Pg della Cassazione, però, il decreto sarebbe legittimo e non vi sarebbero dubbi di incostituzionalità.Continua a leggere