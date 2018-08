Mini Flat Tax Governo | aliquota unica al 15% | partite Iva più convenienti che essere

Mini Flat Tax/ Governo - per imprese e autonomi fino a 100mila euro : ecco cosa cambia : Mini Flat Tax/ Governo, per imprese e autonomi fino a 100mila euro: ecco cosa cambia con la proposta di legge della Lega sottoscritta dal Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:21:00 GMT)

Mini Flat tax - in arrivo con nuove regole e restringimento beneficiari : tutti i dettagli - : Scrive Francesco Giavazzi su L'Economia: «E' citata solo tre volte nel Contratto che regge il governo giallo-verde». Eppure è la chiave per la riduzione dei prezzi e la tutela del consumatore. E' del ...

La Lega tenta l'accelerata sulla flat tax : ecco il Minipacchetto : Noi contiamo sempre sugli introiti della pace fiscale e sulla sua capacità di stimolo all'economia'. sulla presunta disparità che interesserebbe le grosse aziende nel momento in cui venisse approvata ...

Flat tax e piccole imprese - ecco la Mini imposta da 100 mila euro : La proposta della maggioranza prevede un'aliquota unica al 15% per partite Iva e piccole imprese fino a 100.000 euro di ricavi o compensi. Il costo stimato è di 3,5 miliardi di euro. Ulteriore ...

Partite Iva - arriva la Mini Flat tax per i ricavi fino a centomila euro : La maggioranza accelera sulla riforma fiscale destinata, a medio-lungo termine, a ridurre le tasse su tutti i lavoratori dipendenti. Ma per ragioni di bilancio, in questa fase, si è scelto di partire ...

Fisco - arriva la 'Mini Flat tax' per imprese fino 100mila euro : ANSA, - ROMA, 16 AGO - E' pronta la "mini flat tax", per estendere il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, fino a 100 mila euro di "ricavi o ...

La manovra? Flat tax - reddito Minimo e grandi opere : piano per investimenti pubblici da 50 miliardi : Lo scopo del ministro dell'Economia è sbloccarne quanti più possibile nel più breve tempo possibile. La Lega Nord appoggia totalmente la linea di Tria sugli investimenti pubblici, mentre il Movimento ...

L'intervista del Ministro Tria su flat tax - reddito di cittadinanza e investimenti : Per far ripartire l'economia, sottolinea Tria, bisogna 'guardare alla massa di opere e investimenti pubblici diffusi sul territorio. Sulle opere più grandi bisogna poi costruire un ruolo più attivo ...

Flat Tax - Ministro Tria : sarà già nella prossima Legge di bilancio : La Flat tax “si inizierà a implementare fin dalla prossima Legge di bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui contenuto di dettaglio è allo studio”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al question time alla Camera. Tria ha ribadito che la Flat tax sarà composta da una semplificazione strutturale del sistema fiscale e da “un alLeggerimento del prelievo da perseguire gradualmente e ...

Flat tax - il Ministro Tria : "Avvio già nella prossima manovra" : ...Pil "Si è avviato con la commissione Ue un dialogo con l'intento di fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare per quanto possibile il rallentamento dell'economia". La ...

Ministro Tria : “Sì a flat tax e pace fiscale ma compatibilmente con conti in ordine” : Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, davanti alla commissione Finanze, ha illustrato la politica fiscale del governo. L'azione sarà orientata a "una graduale riduzione della pressione fiscale" ma "compatibilmente con gli spazi finanziari disponibili". Inoltre "un fisco amico favorirà l'estinzione dei debiti".continua a leggere

Tria - "crescita in rallentamento"/ Ministro economia : "Task force per flat tax - il reddito di cittadinanza..." : Tria, "crescita in rallentamento": il Ministro dell'economia in commissione Finanza del Senato ed ha parlato anche di flat tax e reddito di cittadinanza, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:58:00 GMT)

Reddito di cittadinanza e flat tax. Il Ministro dell'economia Tria : "Devono andare di pari passo" : Lo ha dichiarato il ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, in un'intervista a Bloomberg. "Di pari passo" Le due misure "devono procedere di pari passo, in quanto necessarie a cambiare ...

Governo stoppa aumento Iva - flat tax e reddito Minimo a rischio : Qualche giorno fa anche il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia assicurando che la riforma pensioni sarà al centro della prima legge di Bilancio del nuovo Governo, ha fatto intendere di una ...