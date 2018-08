Mina | l' addio alle scene | l' ultimo show pubblico della diva

Quello scandalo in un Paese che la trattò da donnaccia : ecco perché Mina ci ha detto addio : Era il 1978. Leggasi: 40 anni fa. Mina Mazzini chiudeva la porta ai concerti, al rapporto live con il pubblico, a Quello che per ogni cantante è il momento di massima gioia possibile. Il momento che ...

Dal seMinario alle 32 stelle Addio allo chef Robuchon : Lascia così un impero gastronomico, un pezzo di storia della cucina che porta il suo nome e, in tutto il mondo, milioni di golosi orfani dei suoi sapori. È ieri che Robuchon ha appeso la toque ...

Addio a Cortez - il pittore prestato ai fumetti : disegnò Alan Ford - KriMinal e Satanik : Il pittore e disegnatore Luigi Corteggi , in arte Cortez , figura storica del fumetto italiano, per tanti anni art director della casa editrice Sergio Bonelli , è morto oggi a Casorzo, in provincia di ...

DiscriMinato o bollito? Il cortocircuito dietro l'addio di Özil alla nazionale tedesca : Una foto come tante che avvicinano il mondo del calcio a quello della politica. Una foto che però ha innescato prima un giro di silenzi e giustificazioni da parte di Özil " 'Non aveva nessun ...

DiscriMinato o bollito? Il cortocircuito dietro l'addio di Özil alla nazionale tedesca : A volte basta una foto a cambiare tutto. Due persone affiancate, una maglia tra i due, sorrisi. Soprattutto quando a essere ritratti sono un calciatore diventato immagine dell'integrazione della minoranza turca in Germania e un presidente turco che dice, con una certa frequenza, che i turchi, anche

Funerali Franco Mandelli : oggi l’addio al luMinare dell'ematologia/ Cordoglio delle associazioni mediche : È morto Franco Mandelli, luminare nella lotta contro leucemie: padre dell'ematologia italania, i protocolli usati in tutto il mondo. Fondatore dell'Ail, oggi i Funerali.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:41:00 GMT)

Spese militari Nato - Trump : Minacciare addio degli Usa? Non serve più | : Il presidente Usa: "Clima coeso. Abbiamo fatto grandi progressi, ma gli Stati devono pagare di più. L'impegno degli Usa verso la Nato è già molto forte". Scriverà altro su Twitter una volta torNato in ...

Zárate tra calciomercato e paura : “ho ricevuto Minacce di morte dopo l’addio al Velez” : Mauro Zárate ha lasciato il Vélez Sarsfield per approdare al Boca Juniors, il calciatore è stato minacciato di morte dopo il trasferimento L’attaccante argentino Mauro Zárate ha denunciato di aver subito minacce dopo aver annunciato il suo passaggio dal Vélez Sarsfield, club in cui era uno dei suoi idoli, al Boca Juniors. “Non pensavo che avrebbe generato così tanta rabbia nelle persone, arrivando a fare minacce o insultando ...

Ala - addio al paroliere di KuzMinac e Nomadi : ALA. Il suo nome era legato soprattutto a quello dei Nomadi e Kuzminac. E' morto all'età di 61 anni Sergio Contin, poeta alense noto per aver scritto molte canzoni per altri autori e gruppi. Ieri ...