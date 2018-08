Milan | un altro anno nel segno di Suso | obiettivo doppia cifra per lo spagnolo

Milan - altro colpo in arrivo : Laxalt dal Genoa. Ma attenzione alla Juve : I rossoblù riscattano Lapadula: il laterale uruguaiano potrebbe così essere un jolly prezioso per Gattuso

Milan - arriva anche Laxalt : altro colpo di mercato sulla sinistra : arriva anche Laxalt- altro colpo di mercato in casa rossonera. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, i rossoneri starebbero pensando seriamente a Laxalt come rinforzo ideale per la corsia mancina. Il terzino del Genoa piace parecchio a Gattuso, il quale lo avrebbe già indicato come rinforzo ideale per completare la linea di difesa/centrocampo. QUALITA’ E INTRAPRENDENZA […] L'articolo Milan, arriva anche Laxalt: ...

Milan - un altro colpo per completare la rosa : Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan non chiuderà il suo mercato con lo scambio Bacca-Samu Castillejo con il Villarreal . Il club rossonero completerà anche un ultimo colpo per completare la rosa.

UFFICIALE Manuel Locatelli al Sassuolo : il Milan acquisterà un altro centrocampista dopo Bakayoko? : dopo l’accordo tra Milan e Sassuolo e le visite mediche effettuate, Manuel Locatelli è diventato ufficialmente un nuovo giocatore neroverde. Come ha confermato il club rossonero sul proprio sito UFFICIALE, il centrocampista classe 1998 passa alla società del patron Squinzi in prestito con obbligo di riscatto. Locatelli via dal Milan: cifre e dettagli Da questa operazione, il Milan ci guadagna 2 milioni subito, più altri 10 milioni nel ...

Calciomercato Milan – Sfuma un altro obiettivo! Kovacic si allontana : il Chelsea è pronto a chiudere : Il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato: Mateo Kovacic vicinissimo al Chelsea Dopo aver perso Bernard nella notte di ieri, il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato. Dopo aver rotto pubblicamente con il Real Madrid, Mateo Kovacic sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe una mezzala di qualità, da affiancare a Jorginho e ...

Milan - Kaká torna a settembre : un altro grande ex in 'stage' come dirigente : "Io lo adoro, è il mio pupillo. Ha già manifestato la voglia di imparare da dirigente , di capire come funzionano le cose, di essere vicino. Questo mi ha fatto molto piacere: diventa tutto più reale ...

Milan - Paolo Maldini torna dopo 9 anni : un altro gran ‘colpo’ di Leonardo : Per i tifosi del Milan, è senz’altro una delle notizie più belle di questa estate che sta regalando cambiamenti importanti nella società rossonera. Il ritorno di Paolo Maldini nel club che lo ha visto protagonista come giocatore è, senza dubbio, una nota piacevole: l’ex capitano del Milan rivestirà il ruolo di direttore sviluppo strategico area sport. Maldini: ‘Credo in questo progetto per il Milan’ Le prime parole di ...

Lago di Como - sub morto durante immersione/ Ultime notizie - grave l’altro sommozzatore : è ricoverato a Milano : Lago di Como, morto sub durante immersione: Ultime notizie tragedia a Nesso, un'altra persona in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:45:00 GMT)

Legionella - un altro morto. E la paura accerchia Milano : Una nuova vittima e il batterio killer trovato lontano dal focolaio di Bresso. La città di Milano è accerchiata dalla Legionella. Se i casi registrati nella cittadina che confina con la metropoli a ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Non solo Higuain e Caldara : Leonardo ‘sonda’ un altro grande colpo per il Milan : Higuain, Caldara e Bonucci tengono banco nelle ultime ore, ma il calciomercato del Milan non si focalizza solo su questi nomi illustri Il Milan in queste ore è impegnatissimo sul fronte Higuain, Caldara e Bonucci. Il neo dirigente rossonero Leonardo però, non intende distogliere gli occhi da un altro obiettivo del club in questo caldo calciomercato estivo. Sì perchè, oltre al centravanti ed al difensore centrale, il Milan dovrà lavorare ...

Milan - Leonardo scatenato : chiesto un altro calciatore al Chelsea di Sarri - i dettagli : Milan, Leonardo alle prese con diverse piste da vagliare per rafforzare la rosa di mister Gennaro Gattuso: l’ultima porta in casa Chelsea Milan, Leonardo si sta muovendo in maniera concitata sul mercato, per rafforzare una rosa già competitiva. Lo scambio Bonucci-Caldara sembra decollare definitivamente, ma il neo dirigente sta lavorando anche con il Chelsea per diversi nomi della rosa di Sarri. Noto l’interesse per il costoso ...

Milano - incubo legionella : un altro morto all'ospedale - quattro nuovi contagi : legionella a Milano, ci sono altre quattro persone contagiate dal batterio oltre alle 20 già colpite tra cui tre morte. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'...

Milano - incubo legionella : un altro morto all'ospedale : Continua a salire il bilancio delle vittime dell'emergenza legionella a Bresso , nel milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'altra donna è deceduta ...