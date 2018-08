MILAN | PARLA TASSOTTI L' ex terzino | Leonardo sa fare tutto | con Maldini il

MILAN - parla Tassotti/ L'ex terzino : "Finalmente una società normale - prima troppi venivano dall'Inter..." : Il grande ex Mauro Tassotti, una vita in rossonero, ha parlato del nuovo Milan evidenziando il buon lavoro della nuova società e soffermandosi sul ritorno di Leonardo e Paolo Maldini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:06:00 GMT)

MILAN - parla Scaroni : “i giocatori vincono le partite - le società vincono i campionati” e sullo stadio… : Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha affrontato diversi argomenti legati ai rossoneri e non solo, con un occhio al nuovo stadio… Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Stampa’, nella quale ha affrontato diversi argomenti calcistici, italiani e non. L’inizio di Scaroni è sul calcio italiano: “Non vinciamo una Champions dal 2010 e quest’anno abbiamo toccato il fondo con la Nazionale ...

DIRETTA / MILAN Real Madrid streaming video e tv : parla Rino Gattuso - orario e probabili formazioni : DIRETTA Milan Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi al Bernabeu (11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 19:48:00 GMT)

MILAN - Reina : "Qui parla la storia. Donnarumma titolare? Vedremo..." : strinic - Il pensiero iniziale di Strinic è per il suo biglietto da visita da vicecampione del mondo : 'Abbiamo reso fieri quattro milioni di croati, siamo un piccolo popolo che ha vissuto un mese ...

Juventus - parla Bonucci. Frecciatina al MILAN : “mi mancava casa. Accetterò i fischi” [LIVE] : “Sono contento ed entusiasta di essere tornato, mi mancava casa. Ringrazio la Juventus, l’allenatore, il mio agente e il Milan che mi hanno permesso di essere qui oggi per iniziare questo nuovo percorso con tanta voglia di migliorare”. Queste le prime parole di Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa dove spiega i motivi che lo hanno spinto a tornare alla Juventus, dopo un anno al Milan. “La stagione in ...

Higuain parla già da calciatore rossonero : 'con Allegri divergenze - con il MILAN andremo lontano' : Gonzalo Higuain manifesta la sua felicità di essere un calciatore del Milan in occasione della sua presentazione ufficiale: le parole dell'argentino 'Per la Juventus ho solo parole di ringraziamento, ...

Higuain parla già da calciatore rossonero : “con Allegri divergenze - con il MILAN andremo lontano” : Gonzalo Higuain manifesta la sua felicità di essere un calciatore del Milan in occasione della sua presentazione ufficiale: le parole dell’argentino “Per la Juventus ho solo parole di ringraziamento, sono stati due anni bellissimi lì. Con Allegri abbiamo avuto le nostre divergenze ma non è questo che mi ha portato qui, sono al Milan per la determinazione con cui mi ha voluto“. Lo dice Gonzalo Higuain nel giorno della sua ...

MILAN - Caldara atterrato in Italia : 'Ho già parlato con Gattuso' : MilanO - 'Sono contento di essere qui' . Così Mattia Caldara , nuovo difensore del Milan , al suo sbarco a Malpensa dopo aver lasciato la tournée statunitense con la Juventus . 'Ho già parlato con ...

DIRETTA/ MILAN Tottenham streaming video e tv - probabili formazioni - orario : parla Gattuso (ICC 2018) : DIRETTA Milan Tottenham streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte a Minneapolis(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:38:00 GMT)

Olimpiadi invernali - parla Malagò : “candidatura unitaria tra Cortina - MILANo e Torino? Chissà…” : Il presidente del Coni Malagò lascia aperte le porte ad una possibile candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali “Una candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino al momento non è ipotizzabile perché la proposta non è sul tavolo. Ci sono le tre città divise. Questa sera non so se risponderò allo stesso modo…”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo il primo incontro a ...

Parla il docente Edmund Agbo - 'Io - nigeriano - dico sì ai porti chiusi - ma...' - MILANo Post : Agbo ad In Terris se non si riesce a fare una politica di integrazione per chi arriva". La sua idea a tal proposito è chiara: "Bisogna disporre progetti per garantire agli immigrati una ...

BONUCCI - JUVENTUS E MILAN TRATTANO/ Ultime notizie : Ventura sorpreso - Paratici parla con Caldara : BONUCCI torna alla JUVENTUS? Trattativa in corso con il MILAN: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. Incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:41:00 GMT)

MILAN - Leonardo : 'Mai parlato con Conte - avanti con Gattuso. Non sarà un mercato folle. Bonucci-Juve...' : Dopo l'annuncio ufficiale del Milan che lo ha accolto come nuovo direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo si presenta in conferenza stampa. Il brasiliano, che sta già portando avanti ...

MILANo - cingalese aggredito da un casertano : “Parla in italiano” : Arriva da Milano un nuovo episodio di insofferenza nei confronti degli extracomunitari, avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Antonio Martinazzoli.Stando ai fatti, un uomo di 50 anni, originario di Caserta, si sarebbe scagliato contro un 42enne dello Sri Lanka in preda ad un raptus di furia cieca. Lo straniero discuteva per strada al telefono con un proprio connazionale eprimendosi in cingalese, quando è stato avvicinato dall"italiano. ...