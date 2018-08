: #Migranti,Ue:incontro domani è aperto - CyberNewsH24 : #Migranti,Ue:incontro domani è aperto - TelevideoRai101 : Migranti,Ue:incontro domani è aperto - dib309mar : RT @DaniloQuintoRM: Incontro #Bergoglio-#Macron in #Vaticano. Parleranno di #migranti. L'establishment di #sinistra insignito della Legion… -

La riunione didegli sherpa a Bruxelles per trovare soluzioni a lungo termine sul problema degli sbarchi "é aperta a qualsiasi Stato interessato a trovare soluzione europee". Lo ha detto Winterstein, portavoce della Commissione Ue, precisando che per l'"ci siamo rivolti a quegli Stati membri che ci hanno dato sostegno nelle recenti operazioni, così come a quei direttamente colpiti". Tuttavia ha aggiunto "l'" a tutti gli Stati che vogliono collaborare a "soluzioni europee".(Di giovedì 23 agosto 2018)