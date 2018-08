Migranti | terzo giorno Diciotti a Catania | 150 ancora su nave

Migranti - terzo naufragio in 4 giorni. Almeno 100 morti al largo di Tripoli : Sulla 'rotta mediterranea centrale', quella tra Italia e Libia, peraltro da anni la più micidiale al mondo, le cifre complessive delle vittime invecchiano ormai di ora in ora: l'Oim, l'Agenzia delle ...

Migranti - 18mila i minori soli : in Italia un terzo delle richieste d’asilo di tutta l’Ue : L'Atlante di Save The Children fotografa una situazione critica. Sono 18.300 i minori soli, più di un quarto risulta "irreperibile", mentre il resto vive soprattutto in strutture di prima e seconda accoglienza dove l'integrazione risulta difficile. Un fallimento la relocation in altri paesi europei: solo 222 i ricollocati.Continua a leggere