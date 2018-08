Migranti su veliero | soccorsi in 34

56 Migranti arrivano su un veliero all'Isola di Capo Rizzuto. I bagnanti prestano soccorso : Non si sono voltati dall'altra parte, nè hanno mostrato indifferenza, i vacanzieri ed i bagnini di due villaggi turistici che affollavano stamattina, di buon'ora, la spiaggia ad Isola Capo Rizzuto, località turistica lungo la costa jonica crotonese.Quando hanno visto a poca distanza dalla riva un veliero in difficoltà con 56 migranti a bordo, con una consistente presenza di donne e bambini, non hanno perso tempo e si sono ...

Sbarchi - Migranti dalla Turchia in veliero : così aggirano tutti i controlli : Torna un fenomeno che sembrava ormai estinto: le traversate con i velieri. Raggiungere l'Italia ora costa cinquemila euro, ma i viaggi sono anche più sicuri e confortevoli.Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato 25 persone, di nazionalità irachena, che secondo quanto loro stessi hanno raccontato sarebbero sbarcati intorno a mezzanotte da una barca a vela. Il gruppo, formato anche da donne e bambini, è ...

In veliero dalla Turchia - Migranti sbarcano in Sicilia e Calabria aggirando i controlli : Un altro sbarco di migranti sulle coste del Siracusano. Sempre con le stesse modalità, sempre con gli stessi numeri. Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato in contrada Fontane Bianche, a sud del capoluogo, un gruppo di 25 persone, di nazionalità irachena (tra loro anche donne e bambini), che secondo quanto lor...

Sbarco di Migranti a Siracusa - 53 iracheni arrivati in veliero dalla Turchia : Un altro Sbarco di migranti sulle coste del Siracusano. Sempre con le stesse modalità, sempre con gli stessi numeri. Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato in contrada Fontane Bianche, a sud del capoluogo, un gruppo di 25 persone, di nazionalità irachena (tra loro anche donne e bambini), che secondo quanto lor...

Migranti - in 75 sbarcano a Crotone : erano a bordo di un veliero : Migranti, in 75 sbarcano a Crotone: erano a bordo di un veliero Migranti, in 75 sbarcano a Crotone: erano a bordo di un veliero Continua a leggere L'articolo Migranti, in 75 sbarcano a Crotone: erano a bordo di un veliero proviene da NewsGo.