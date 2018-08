Migranti su Diciotti | Onu vs Salvini | “fateli sbarcare” Ultime notizie | minaccia Di

Diciotti - su quella nave sono bloccati 150 Migranti . Ma per l’Europa è un problema tutto italiano : Il quotidiano iberico El Pais apriva oggi pomeriggio, in home page, con l’espulsione dei 116 migranti che sono riusciti a scavalcare la recinzione di Ceuta; Nos, il portale della tv nazionale olandese, parlava di “no vax” locali e di un caso di cronaca nera risolto dopo 20 anni; il francese Le Monde parlava della siccità in nord Europa e degli effetti catastrofici per gli allevamenti; il belga De Morgen, apriva con la novità del Netflix ...

Diciotti - Salvini : "Fico ha tanto tempo per parlare. Sui Migranti l'obiettivo è il No Way australiano" : 14.10 - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi ha detto che il modello per la non accoglienza dei migranti che predilige e il No Way australiano. Ma che cos'è? Di cosa si tratta? La stretta sui migranti in Australia comincia nel 2013 con il "Sovereign Borders" - ai tempi del governo Abbott - che si è tradotto nel respingimento e nella deportazione nei paesi d’origine dei migranti arrivati illegalmente via mare in territorio australiano, ...